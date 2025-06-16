الولايات المتحدة تنفي مشاركتها في الهجمات على إيران

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الولايات المتحدة تنفي مشاركتها في الهجمات على إيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 6 (كونا) -- نفت الولايات المتحدة مشاركتها في الهجمات العسكرية المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على إيران في وقت تنتشر فيه تكهنات حول إمكانية تدخل الولايات المتحدة في التوترات العسكرية بين (طهران) و(تل أبيب).
وقال أليكس فايفر وهو نائب مساعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الأنباء التي تتحدث عن مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات على إيران "أخبار زائفة".
من جانبه علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) شون بارنيل على تقرير لقناة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حول مشاركة طائرات أمريكية في ضربات ضد إيران بالقول إن ذلك "غير صحيح".
وأكد بارنيل في منشور على (إكس) أن "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير" مضيفا "سنحمي القوات الأمريكية ومصالحنا".
وكان البيت الأبيض أعلن مساء أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود إلى واشنطن قبل انتهاء قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) المنعقدة حاليا في كندا بسبب التطورات في الشرق الأوسط.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجوم صاروخي كبير على أراضي الاحتلال. (النهاية)
ع س ج / م ع ع
وقال أليكس فايفر وهو نائب مساعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الأنباء التي تتحدث عن مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات على إيران "أخبار زائفة".
من جانبه علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) شون بارنيل على تقرير لقناة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حول مشاركة طائرات أمريكية في ضربات ضد إيران بالقول إن ذلك "غير صحيح".
وأكد بارنيل في منشور على (إكس) أن "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير" مضيفا "سنحمي القوات الأمريكية ومصالحنا".
وكان البيت الأبيض أعلن مساء أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود إلى واشنطن قبل انتهاء قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) المنعقدة حاليا في كندا بسبب التطورات في الشرق الأوسط.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجوم صاروخي كبير على أراضي الاحتلال. (النهاية)
ع س ج / م ع ع
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