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الولايات المتحدة تنفي مشاركتها في الهجمات على إيران

الولايات المتحدة تنفي مشاركتها في الهجمات على إيران

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 6 (كونا) -- نفت الولايات المتحدة مشاركتها في الهجمات العسكرية المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على إيران في وقت تنتشر فيه تكهنات حول إمكانية تدخل الولايات المتحدة في التوترات العسكرية بين (طهران) و(تل أبيب).
وقال أليكس فايفر وهو نائب مساعد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الأنباء التي تتحدث عن مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات على إيران "أخبار زائفة".
من جانبه علق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) شون بارنيل على تقرير لقناة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حول مشاركة طائرات أمريكية في ضربات ضد إيران بالقول إن ذلك "غير صحيح".
وأكد بارنيل في منشور على (إكس) أن "القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي وهذا لم يتغير" مضيفا "سنحمي القوات الأمريكية ومصالحنا".
وكان البيت الأبيض أعلن مساء أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود إلى واشنطن قبل انتهاء قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) المنعقدة حاليا في كندا بسبب التطورات في الشرق الأوسط.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجوم صاروخي كبير على أراضي الاحتلال. (النهاية)

ع س ج / م ع ع


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