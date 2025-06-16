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المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تقدم مشروع قرار لتعزيز الشراكة مع المنظومة الأممية

المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تقدم مشروع قرار لتعزيز الشراكة مع المنظومة الأممية

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 6 (كونا) -- قدمت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار هو الأول من نوعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظومة الأممية في خطوة تعكس تنامي هذه الشراكة وأهميتها المتزايدة على الساحة الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء أمس الاثنين بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة.
وقال السفير البناي إن "هذا المشروع لا يقتصر على الإشادة بالتعاون القائم فحسب بل يدفع نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة ومنهجية ترتكز إلى المبادئ المشتركة بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ولفت السفير البناي إلى سعي تلك الشراكة لدعم جهود بناء السلام بعد النزاع من خلال تعزيز قدرات مجلس التعاون في مجالات الوقاية والوساطة وإدارة الأزمات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكة إقليمية تعزز السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن مشروع القرار المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" يطلب من الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الـ80 حول تنفيذ القرار وهو "ما يعكس الجدية والعملية في المضي قدما بهذه الشراكة المؤسسية".
وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت التزام المجموعة الخليجية من خلال مشروع القرار بعمل كل ما يلزم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف السامية التي "نتطلع إليها جميعا".
وأشار إلى أن هذا العام يحتفي بالذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أثبت خلال مسيرته أنه "ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا" باعتباره "منظمة دون إقليمية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأضاف السفير البناي أن مجلس التعاون كان وما يزال "صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة".
واستشهد بدأب الأمم المتحدة في ميثاقها وفي قرارات الجمعية العامة المتعاقبة على التأكيد حول أهمية دور المنظمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين مؤكدا أن مشروع القرار المطروح يأتي ليترجم هذا التوجه إلى خطوات عملية.
وبين المندوب الدائم لدولة الكويت أن المشروع يدعو إلى ترسيخ التعاون المؤسسي المنتظم بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ونظيرتها بمجلس التعاون الخليجي بما في ذلك عقد اجتماعات استراتيجية سنوية رفيعة المستوى بين الطرفين.
وأشار إلى أن مشروع القرار يشجع على بناء القدرات المؤسسية في مجالات منع النزاعات والوساطة والدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر وإدارة الأزمات وذلك من خلال برامج تدريبية مشتركة ودعم فني متبادل.
وأوضح السفير البناي أن المشروع يؤكد أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات ودعم الحوار الاستباقي في مواجهة الأزمات الإقليمية.
وذكر أن مشروع القرار يشجع كلك على عقد اجتماعات منتظمة على مستوى الخبراء بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لمتابعة التطورات الإقليمية وتنسيق الجهود في التعامل مع التهديدات الأمنية والناشئة.
وأظهر السفير البناي انسجام التعاون المتنامي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون مع التوجهات الدولية الرامية إلى تعزيز الروابط بين المؤسسات العالمية والإقليمية.
واعتبر في هذا الصدد المشروع "بداية فصل جديد من التعاون المشترك" من خلال إرساء شراكة أكثر استراتيجية ومنهجية واستدامة تستند إلى القيم المشتركة والأولويات المتقاربة.
وأعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عن تطلع المجموعة الخليجية إلى دعم الدول الأعضاء لهذا المشروع واعتماده بتوافق الآراء بما يعكس الالتزام الجماعي بأهمية الشراكات الإقليمية في بناء نظام دولي أكثر تنسيقا وتعاونا. (النهاية)

ع س ت / م ع ع


MENAFN16062025000071011013ID1109682937

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