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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعو السكان في (حيفا) و(الجليل) والشمال إلى مغادرة الملاجئ

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعو السكان في (حيفا) و(الجليل) والشمال إلى مغادرة الملاجئ

2025-06-16 11:15:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 6 (كونا) -- دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء السكان في (حيفا) و(الجليل) والشمال إلى مغادرة الملاجئ التي دخلوها بعد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الكيان.
وقالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أن "عددا محدودا" من الصواريخ أطلق من إيران باتجاه شمال الكيان.
وكانت صفارات الإنذارات دوت في شمال الكيان بعد إعلان جيش الاحتلال رصد إطلاق الصواريخ من إيران فيما أشارت وسائل إعلامية إلى سماع دوى انفجارات في المنطقة.
يذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أكدت في وقت سابق أن إيران بدأت هجوما صاروخيا جديدا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية متكررة على أراضي الاحتلال. (النهاية)

م ع ع


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