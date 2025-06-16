سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعو السكان في (حيفا) و(الجليل) والشمال إلى مغادرة الملاجئ

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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدعو السكان في (حيفا) و(الجليل) والشمال إلى مغادرة الملاجئ
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 17 - 6 (كونا) -- دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء السكان في (حيفا) و(الجليل) والشمال إلى مغادرة الملاجئ التي دخلوها بعد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الكيان.
وقالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أن "عددا محدودا" من الصواريخ أطلق من إيران باتجاه شمال الكيان.
وكانت صفارات الإنذارات دوت في شمال الكيان بعد إعلان جيش الاحتلال رصد إطلاق الصواريخ من إيران فيما أشارت وسائل إعلامية إلى سماع دوى انفجارات في المنطقة.
يذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أكدت في وقت سابق أن إيران بدأت هجوما صاروخيا جديدا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية متكررة على أراضي الاحتلال. (النهاية)
م ع ع
وقالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إن التقديرات تشير إلى أن "عددا محدودا" من الصواريخ أطلق من إيران باتجاه شمال الكيان.
وكانت صفارات الإنذارات دوت في شمال الكيان بعد إعلان جيش الاحتلال رصد إطلاق الصواريخ من إيران فيما أشارت وسائل إعلامية إلى سماع دوى انفجارات في المنطقة.
يذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أكدت في وقت سابق أن إيران بدأت هجوما صاروخيا جديدا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر يوم الجمعة الماضي لهجوم واسع تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلته إيران بهجمات صاروخية متكررة على أراضي الاحتلال. (النهاية)
م ع ع
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