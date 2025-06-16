"التسهيلات التجارية" تختتم حملتها الترويجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬حملتها‭ ‬الترويجية‭ ‬على‭ ‬التمويلات،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭. ‬وقد‭ ‬أتاحت‭ ‬الحملة‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬أو‭ ‬عقاري‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بسيارتين‭ ‬وجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‭ ‬يصل‭ ‬إجماليها‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬الحملة‭ ‬إقبالًا‭ ‬لافتًا‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬ونجاحًا‭ ‬كبيرًا‭. ‬وتمكّن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬الحالي،‭ ‬بمزايا‭ ‬تنافسية،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائزين‭ ‬اثنين‭ ‬شهريًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أشهر‭ ‬الحملة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬بالسحب‭ ‬الأخير‭ ‬وهم‭ ‬السيد‭ ‬إياد‭ ‬كاظم‭ ‬الفائز‭ ‬بسيارة‭ ‬شفروليه‭ ‬تاهو،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬مرتضى‭ ‬شرف‭ ‬والسيد‭ ‬حمد‭ ‬العويناتي‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قدرها‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬