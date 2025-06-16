"التسهيلات التجارية" تختتم حملتها الترويجية
اختتمت شركة البحرين للتسهيلات التجارية حملتها الترويجية على التمويلات، والتي انطلقت منذ شهر أغسطس 2024. وقد أتاحت الحملة للعملاء فرصة الحصول على تمويل شخصي أو عقاري أو تمويل السيارات مع فرصة الفوز بسيارتين وجوائز نقدية قيّمة يصل إجماليها إلى 100 ألف دينار بحريني، حيث حققت الحملة إقبالًا لافتًا من عملاء الشركة ونجاحًا كبيرًا. وتمكّن العملاء من خلال هذه الحملة من الحصول على تمويل جديد أو طلب زيادة التمويل الحالي، بمزايا تنافسية، مع فرصة الفوز بإحدى الجوائز موزعة على 5 , 000 دينار بحريني لفائزين اثنين شهريًا على مدار أشهر الحملة، كما تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الكبرى بالسحب الأخير وهم السيد إياد كاظم الفائز بسيارة شفروليه تاهو، فيما فاز كل من السيد مرتضى شرف والسيد حمد العويناتي بجائزة نقدية قدرها 10 , 000 دينار بحريني.
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