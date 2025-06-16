  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"التسهيلات التجارية" تختتم حملتها الترويجية

"التسهيلات التجارية" تختتم حملتها الترويجية

2025-06-16 11:14:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬حملتها‭ ‬الترويجية‭ ‬على‭ ‬التمويلات،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭. ‬وقد‭ ‬أتاحت‭ ‬الحملة‭ ‬للعملاء‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شخصي‭ ‬أو‭ ‬عقاري‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بسيارتين‭ ‬وجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة‭ ‬يصل‭ ‬إجماليها‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬الحملة‭ ‬إقبالًا‭ ‬لافتًا‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬ونجاحًا‭ ‬كبيرًا‭. ‬وتمكّن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬الحالي،‭ ‬بمزايا‭ ‬تنافسية،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائزين‭ ‬اثنين‭ ‬شهريًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أشهر‭ ‬الحملة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬بالسحب‭ ‬الأخير‭ ‬وهم‭ ‬السيد‭ ‬إياد‭ ‬كاظم‭ ‬الفائز‭ ‬بسيارة‭ ‬شفروليه‭ ‬تاهو،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬مرتضى‭ ‬شرف‭ ‬والسيد‭ ‬حمد‭ ‬العويناتي‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قدرها‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

MENAFN16062025000055011008ID1109682910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث