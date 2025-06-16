كي سوفت وإف 5 تنظمان فعالية تقنية رفيعة المستوى لتعزيز الأمن السيبراني في دول الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

نظمت‭ ‬شركة‭ ‬كي‭ ‬سوفت،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬للشركات،‭ ‬فعالية‭ ‬تقنية‭ ‬متخصصة‭ ‬موجهة‭ ‬لكبار‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إف‭ ‬5،‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وإدارة‭ ‬وتأمين‭ ‬التطبيقات‭. ‬أقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬وحضرها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬والقطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬والطيران‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬الحاضرون‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ودوره‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ودعم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وألقت‭ ‬الفعالية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬التسليم‭ ‬الآمن‭ ‬للتطبيقات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئات‭ ‬السحابة‭ ‬المتعددة‭ ‬والمعقدة‭. ‬كما‭ ‬ركزت‭ ‬المناقشات‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المتنامية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أنس‭ ‬كمال‭ ‬الدين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬عملائنا‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالحلول‭ ‬المستقبلية‭ ‬والاستشارات‭ ‬الموثوقة‭. ‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بالثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬لنا‭ ‬عملاؤنا،‭ ‬كما‭ ‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إف‭ ‬5‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭. ‬

وتواصل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭ ‬وإف‭ ‬5،‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬الإسهام‭ ‬بدور‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الخليج‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الخبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الإرث‭ ‬العريق‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬لـ135‭ ‬سنة،‭ ‬تواصل‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬للشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭. ‬

وبينما‭ ‬تبذل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أقصى‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬الآمنة،‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المتطورة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تؤكد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭ ‬وإف‭ ‬5‭ ‬التزامهما‭ ‬المشترك‭ ‬بتمكين‭ ‬العملاء‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬آمنة‭ ‬ومناسبة‭ ‬التكاليف‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطور،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬يتميز‭ ‬بالمرونة‭. ‬