كي سوفت وإف 5 تنظمان فعالية تقنية رفيعة المستوى لتعزيز الأمن السيبراني في دول الخليج

كي سوفت وإف 5 تنظمان فعالية تقنية رفيعة المستوى لتعزيز الأمن السيبراني في دول الخليج
نظمت شركة كي سوفت، إحدى الشركات التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو والرائدة في توفير حلول التكنولوجيا المتطورة للشركات، فعالية تقنية متخصصة موجهة لكبار المديرين التنفيذيين، وذلك بالتعاون مع شركة إف 5، الرائدة عالميًا في توفير وإدارة وتأمين التطبيقات. أقيمت الفعالية في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وحضرها نخبة من كبار الشخصيات من قطاع الخدمات المالية، والقطاع الحكومي، والطيران في البحرين.
وقد أكد الحاضرون أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ودوره الفعال في تعزيز التحول الرقمي، ودعم استراتيجيات الأمن السيبراني لمملكة البحرين. وألقت الفعالية الضوء على مستقبل التسليم الآمن للتطبيقات في ظل بيئات السحابة المتعددة والمعقدة. كما ركزت المناقشات على تحديات العالم الحقيقي وأفضل الممارسات المتنامية.
وبهذه المناسبة، قال أنس كمال الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كي سوفت: إن هذه الفعالية تعكس التزامنا الراسخ بدعم عملائنا وتزويدهم بالحلول المستقبلية والاستشارات الموثوقة. إننا سعداء بالثقة الغالية التي أولاها لنا عملاؤنا، كما يسعدنا التعاون مع شركة إف 5 بهدف تحقيق تأثير ملموس في مختلف القطاعات الرئيسية.
وتواصل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين كي سوفت وإف 5، التي تأسست في البحرين عام 2009، الإسهام بدور نشط في تعزيز الابتكار والمرونة في أنحاء الخليج. وفي ظل الخبرات المتخصصة في تقنية المعلومات لأكثر من أربعة عقود وبدعم من الإرث العريق لمجموعة يوسف بن أحمد كانو الذي يمتد لـ135 سنة، تواصل كي سوفت تعزيز مكانتها الرائدة كشريك موثوق للشركات الراغبة في تحقيق التحول الرقمي في البحرين والسعودية والإمارات.
وبينما تبذل مملكة البحرين أقصى جهودها لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الآمنة، يبرز دور حلول الأمن السيبراني المتطورة. ومن خلال هذه الشراكة تؤكد كل من كي سوفت وإف 5 التزامهما المشترك بتمكين العملاء وتزويدهم بتكنولوجيا آمنة ومناسبة التكاليف وقابلة للتطور، والتي من شأنها دعم تطلعات المملكة في خلق اقتصاد رقمي يتميز بالمرونة.
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