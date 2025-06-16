  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كي سوفت وإف 5 تنظمان فعالية تقنية رفيعة المستوى لتعزيز الأمن السيبراني في دول الخليج

كي سوفت وإف 5 تنظمان فعالية تقنية رفيعة المستوى لتعزيز الأمن السيبراني في دول الخليج

2025-06-16 11:14:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

نظمت‭ ‬شركة‭ ‬كي‭ ‬سوفت،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬للشركات،‭ ‬فعالية‭ ‬تقنية‭ ‬متخصصة‭ ‬موجهة‭ ‬لكبار‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إف‭ ‬5،‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وإدارة‭ ‬وتأمين‭ ‬التطبيقات‭. ‬أقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬وحضرها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬والقطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬والطيران‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬الحاضرون‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ودوره‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ودعم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وألقت‭ ‬الفعالية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬التسليم‭ ‬الآمن‭ ‬للتطبيقات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئات‭ ‬السحابة‭ ‬المتعددة‭ ‬والمعقدة‭. ‬كما‭ ‬ركزت‭ ‬المناقشات‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المتنامية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أنس‭ ‬كمال‭ ‬الدين،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬عملائنا‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالحلول‭ ‬المستقبلية‭ ‬والاستشارات‭ ‬الموثوقة‭. ‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بالثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬لنا‭ ‬عملاؤنا،‭ ‬كما‭ ‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إف‭ ‬5‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭. ‬

وتواصل‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭ ‬وإف‭ ‬5،‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬الإسهام‭ ‬بدور‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الخليج‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الخبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الإرث‭ ‬العريق‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬لـ135‭ ‬سنة،‭ ‬تواصل‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬للشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭. ‬

وبينما‭ ‬تبذل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أقصى‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬الآمنة،‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المتطورة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تؤكد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كي‭ ‬سوفت‭ ‬وإف‭ ‬5‭ ‬التزامهما‭ ‬المشترك‭ ‬بتمكين‭ ‬العملاء‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬آمنة‭ ‬ومناسبة‭ ‬التكاليف‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطور،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬يتميز‭ ‬بالمرونة‭. ‬

MENAFN16062025000055011008ID1109682909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث