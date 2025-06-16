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"البحرين الوطني" وبتلكو إحدى شركات Beyon يُوقعان اتفاقية استراتيجية لتزويد الشركات بحلول رقمية متكاملة

"البحرين الوطني" وبتلكو إحدى شركات Beyon يُوقعان اتفاقية استراتيجية لتزويد الشركات بحلول رقمية متكاملة

2025-06-16 11:14:44
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬لتقديم‭ ‬باقات‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬لعملاء‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭. ‬وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬المحلي،‭ ‬عبر‭ ‬دمج‭ ‬خدمات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الآمنة‭ ‬مع‭ ‬عروض‭ ‬الاتصال‭ ‬الشاملة‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ستتمكن‭ ‬بتلكو‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائها‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬حلول‭ ‬الاتصال‭ ‬الحديثة‭ ‬وتطبيق‭ ‬ NBB ‭ ‬ GO ‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬ SoftPOS ‭ ‬يتيح‭ ‬قبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬ومرنة‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬شاملة‭ ‬وميسرة‭ ‬تٌمكن‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬ومعالجة‭ ‬المدفوعات‭ ‬بسهولة‭ ‬وكفاءة‭ ‬أكبر‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬الكردي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬للعملاء‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لتدعم‭ ‬مساعي‭ ‬مؤسستين‭ ‬وطنيتين‭ ‬بارزتين‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للشركات‭ ‬عبر‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬مزايا‭ ‬تطبيق‭ ‬ NBB ‭ ‬ GO ‭ ‬ضمن‭ ‬باقات‭ ‬بتلكو،‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬آمنة‭ ‬وفعّالة‭ ‬تتكامل‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصال‭. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬رقمية‭ ‬شاملة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬وسهولة‭ ‬الاستخدام‭.‬‮«‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬دانش‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بإعادة‭ ‬صياغة‭ ‬كيفية‭ ‬استفادة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ندمج‭ ‬تقنيات‭ ‬الدفع‭ ‬الآمن‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬الاتصال‭ ‬المتقدمة‭ ‬لنقدم‭ ‬تجربة‭ ‬متكاملة‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭. ‬ونؤكد‭ ‬بذلك‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬تبنّي‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

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