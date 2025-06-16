"البحرين الوطني" وبتلكو إحدى شركات Beyon يُوقعان اتفاقية استراتيجية لتزويد الشركات بحلول رقمية متكاملة

"البحرين الوطني" وبتلكو إحدى شركات Beyon يُوقعان اتفاقية استراتيجية لتزويد الشركات بحلول رقمية متكاملة
أبرم بنك البحرين الوطني ( NBB ) مذكرة تفاهم مع بتلكو، إحدى شركات Beyon ، لتقديم باقات متكاملة من الخدمات الرقمية لعملاء قطاع الأعمال. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة متقدمة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي، عبر دمج خدمات التكنولوجيا المالية الآمنة مع عروض الاتصال الشاملة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن بتلكو من تقديم حزمة من الخدمات لعملائها من فئة المؤسسات، تجمع بين حلول الاتصال الحديثة وتطبيق NBB GO من بنك البحرين الوطني، وهو تطبيق SoftPOS يتيح قبول المدفوعات بطريقة آمنة ومرنة. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول شاملة وميسرة تٌمكن الشركات من إدارة الاتصالات، ومعالجة المدفوعات بسهولة وكفاءة أكبر.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح السيد هشام الكردي رئيس تنفيذي للمجموعة – أسواق المال والحلول المصرفية للعملاء لدى بنك البحرين الوطني، قائلاً: «تأتي هذه الشراكة لتدعم مساعي مؤسستين وطنيتين بارزتين نحو تقديم قيمة مضافة للشركات عبر أنحاء المملكة. ومن خلال دمج مزايا تطبيق NBB GO ضمن باقات بتلكو، سنعمل على تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على حلول دفع آمنة وفعّالة تتكامل مع احتياجاتهم في مجال الاتصال. الأمر الذي يُسهم في إنشاء منظومة رقمية شاملة ترتكز على الابتكار وسهولة الاستخدام.«
ومن جانبه، قال السيد عبدالله دانش المدير العام للقطاع التجاري في بتلكو: «يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بإعادة صياغة كيفية استفادة الشركات في البحرين من الخدمات الرقمية. ومن خلال هذه الشراكة مع بنك البحرين الوطني، ندمج تقنيات الدفع الآمن مع حلول الاتصال المتقدمة لنقدم تجربة متكاملة لعملائنا من قطاع المؤسسات. ونؤكد بذلك تركيزنا على تمكينهم من تبنّي الابتكار وتعزيز الكفاءة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية».
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