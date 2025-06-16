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سول تتخذ خطوات صارمة لوقف منشورات معادية لبيونج يانج - جريدة الوطن السعودية

سول تتخذ خطوات صارمة لوقف منشورات معادية لبيونج يانج - جريدة الوطن السعودية

2025-06-16 11:14:02
(MENAFN- Al Watan) أعلنت حكومة كوريا الجنوبية إجراءات مشددة، لمنع إرسال منشورات معادية إلى كوريا الشمالية عبر الحدود، في خطوة اعتُبرت جزءًا من مساعي سيول لاحتواء التوتر، وتحسين العلاقات بين الكوريتين.
جاء هذا التحرك خلال اجتماع عقدته وزارة الوحدة، بمشاركة جهات حكومية متعددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس لي جيه-ميونغ، الذي دعا أخيرًا إلى اتخاذ تدابير صارمة، لوقف هذه الممارسات التي تصفها الحكومة بـ((غير القانونية))، والتي تهدد الأمن القومي.
تكثيف المراقبة
أفادت وكالة ((يونهاب)) بأن الخطة تشمل نشر وحدات شرطية متنقلة وضباط أمن إقليميين في المناطق الحدودية الرئيسية، مع تكثيف الدوريات في المواقع التي يُرجح استخدامها لإطلاق بالونات تحمل منشورات ضد النظام في بيونغ يانغ.
كما تدرس الحكومة تعديلات قانونية، تشمل قانون سلامة الطيران، وقوانين ذات صلة، لتعزيز فعالية العقوبات المفروضة على الأفراد أو المجموعات التي تخالف التعليمات الأمنية.
ردع الاستفزازات
تأتي الإجراءات بعد تقارير عن إطلاق جماعات مدنية أخيرًا منشورات مناهضة عبر البالونات، ما أثار مخاوف من رد فعل عسكري محتمل من كوريا الشمالية قد يُعرّض سكان المناطق الحدودية للخطر المباشر.
وأكدت وزارة الوحدة أن هدف الحكومة هو حماية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وضمان سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أولوية وطنية قصوى.
تحسين العلاقات
الإجراءات الأخيرة تُعد جزءًا من إستراتيجية أوسع تتبعها سول لخفض حدة التوتر مع بيونج يانج، وسط جهود دبلوماسية متجددة لإعادة بناء قنوات الاتصال الرسمية، وفتح المجال أمام خطوات متبادلة نحو الثقة.
وفي هذا السياق، تحاول الحكومة تحقيق توازن دقيق بين حماية حرية التعبير داخليًا وضمان الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التاريخ الطويل من التصعيد المرتبط بمثل هذه المنشورات.

MENAFN16062025000089011017ID1109682903

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