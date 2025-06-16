غزة دون إنترنت مجددا والأونروا المآسي تتواصل بلا هوادة

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية عن تجدد انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في وسط وجنوب قطاع غزة، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.وأوضحت الهيئة في بيان صدر أمس، أنها تتابع الأمر عن كثب بالتعاون مع شركات الاتصالات المزودة للخدمة، لتسريع إعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن.وجددت الهيئة مطالبتها بتوفير الحماية اللازمة للطواقم الفنية العاملة، وضمان وصولها الآمن إلى مواقع الأعطال، لما لذلك من أهمية بالغة في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.إلى ذلك، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن أساليب الحرب الإسرائيلية في غزة تسبب معاناة مروعة وغير مقبولة.بدوره، قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فلييب لازاريني: يجب ألا ينسى الناس المآسي والوفيات في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى.وأضاف: يحاول الجائعون في غزة الحصول على الطعام من نظام توزيع مميت والوفيات في القطاع مستمرة.وقال لازارني إن «المآسي» لاتزال تتواصل في غزة بلا هوادة، بينما يتحول الانتباه إلى أماكن أخرى.وأضاف المفوض الأممي، في تصريح نشره المكتب الإعلامي للوكالة في غزة، أن القيود المفروضة على إدخال المساعدات من خلال الأمم المتحدة إلى القطاع، بما في ذلك تلك التي تدخلها «أونروا» لاتزال مفروضة «رغم توافر كميات كبيرة من المساعدات الجاهزة لدخول غزة». ومضى قائلا «علاوة على ذلك، فإن النقص الحاد في الوقود يعوق الآن تقديم الخدمات الأساسية خصوصا الصحة والمياه».وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن 300 فلسطيني استشهدوا وأصيب 2649، بينما لا يزال 9 في عداد المفقودين، منذ 27 مايو الماضي، خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء المعروفة بـ«الآلية الأميركية- الإسرائيلية».وأضاف أن هذه المراكز الأميركية- الإسرائيلية «مصايد موت» تستدرج الجوعى نحو الاستهداف المباشر، مشيرا إلى أن الاعتداءات وقعت في رفح جنوبا ووادي غزة في الوسط.ميدانياً، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 20 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة صباح الاثنين.وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم «نقل 20 شهيدا وأكثر من 200 إصابة برصاص الاحتلال، من بينهم حالات خطيرة، إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في منطقة مواصي خان يونس»، مشيرا إلى أن هؤلاء أصيبوا بينما «كانوا ينتظرون الوصول إلى مركز المساعدات الأميركي في رفح للحصول على الطعام».

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