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إلقاء القبض على المشتبه فيه بقتل نائبة وزوجها في ولاية مينيسوتا الأميركية

إلقاء القبض على المشتبه فيه بقتل نائبة وزوجها في ولاية مينيسوتا الأميركية

2025-06-16 11:13:25
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكدت السلطات الأميركية أن قوات الأمن في مينيسوتا ألقت القبض على المشتبه بقتله النائبة في مجلس نواب مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها، بعد عملية مطاردة استمرت قرابة يومين.
وقال الضابط في شرطة مينيسوتا جيريمي غايغر «تم توقيف المشتبه به من دون استخدام القوة»، مشيرا إلى أن توقيفه حصل في بلدة غرين آيل غرب مدينة مينيابوليس.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة «سي بي اس نيوز» ذكرتا نقلا عن مسؤولين لم تسمهما، أن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون المحليين والتابعين للولاية والفيدراليين تمكنوا من العثور على المشتبه به فانس بولتر البالغ 57 عاما والقبض عليه في منطقة ريفية.
وقتلت النائبة هورتمان وزوجها، وأصيب السيناتور المحلي الديموقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، في إطلاق نار في موقعين مختلفين صباح السبت الماضي.
واعتبر تيم والز، حاكم الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، أن إطلاق النار كان حادث «عنف سياسي».
وجاء مقتل هورتمان في ظل مناخ متوتر في الولايات المتحدة مع نشر الجيش في لوس أنجيليس لقمع التظاهرات وإقامة عرض عسكري في واشنطن حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وندد ترامب بـ«إطلاق النار المروع»، مشيرا في بيان «يبدو أنه اعتداء متعمد على مشرعي الولاية... لن يتم التسامح مع عنف مروع كهذا في الولايات المتحدة».

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