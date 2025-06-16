إلقاء القبض على المشتبه فيه بقتل نائبة وزوجها في ولاية مينيسوتا الأميركية

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إلقاء القبض على المشتبه فيه بقتل نائبة وزوجها في ولاية مينيسوتا الأميركية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكدت السلطات الأميركية أن قوات الأمن في مينيسوتا ألقت القبض على المشتبه بقتله النائبة في مجلس نواب مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها، بعد عملية مطاردة استمرت قرابة يومين.
وقال الضابط في شرطة مينيسوتا جيريمي غايغر «تم توقيف المشتبه به من دون استخدام القوة»، مشيرا إلى أن توقيفه حصل في بلدة غرين آيل غرب مدينة مينيابوليس.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة «سي بي اس نيوز» ذكرتا نقلا عن مسؤولين لم تسمهما، أن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون المحليين والتابعين للولاية والفيدراليين تمكنوا من العثور على المشتبه به فانس بولتر البالغ 57 عاما والقبض عليه في منطقة ريفية.
وقتلت النائبة هورتمان وزوجها، وأصيب السيناتور المحلي الديموقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، في إطلاق نار في موقعين مختلفين صباح السبت الماضي.
واعتبر تيم والز، حاكم الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، أن إطلاق النار كان حادث «عنف سياسي».
وجاء مقتل هورتمان في ظل مناخ متوتر في الولايات المتحدة مع نشر الجيش في لوس أنجيليس لقمع التظاهرات وإقامة عرض عسكري في واشنطن حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وندد ترامب بـ«إطلاق النار المروع»، مشيرا في بيان «يبدو أنه اعتداء متعمد على مشرعي الولاية... لن يتم التسامح مع عنف مروع كهذا في الولايات المتحدة».
أكدت السلطات الأميركية أن قوات الأمن في مينيسوتا ألقت القبض على المشتبه بقتله النائبة في مجلس نواب مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها، بعد عملية مطاردة استمرت قرابة يومين.
وقال الضابط في شرطة مينيسوتا جيريمي غايغر «تم توقيف المشتبه به من دون استخدام القوة»، مشيرا إلى أن توقيفه حصل في بلدة غرين آيل غرب مدينة مينيابوليس.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة «سي بي اس نيوز» ذكرتا نقلا عن مسؤولين لم تسمهما، أن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون المحليين والتابعين للولاية والفيدراليين تمكنوا من العثور على المشتبه به فانس بولتر البالغ 57 عاما والقبض عليه في منطقة ريفية.
وقتلت النائبة هورتمان وزوجها، وأصيب السيناتور المحلي الديموقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، في إطلاق نار في موقعين مختلفين صباح السبت الماضي.
واعتبر تيم والز، حاكم الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، أن إطلاق النار كان حادث «عنف سياسي».
وجاء مقتل هورتمان في ظل مناخ متوتر في الولايات المتحدة مع نشر الجيش في لوس أنجيليس لقمع التظاهرات وإقامة عرض عسكري في واشنطن حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وندد ترامب بـ«إطلاق النار المروع»، مشيرا في بيان «يبدو أنه اعتداء متعمد على مشرعي الولاية... لن يتم التسامح مع عنف مروع كهذا في الولايات المتحدة».
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