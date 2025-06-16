فوردو الجبل النووي الذي يقلق تل أبيب

يشبه العسكريون الإسرائيليون منشأة «فوردو» النووية الإيـــرانيـة لتخصـيــب اليورانيوم بـ «بئر النار»، لأنها مطمورة على عمق نصف كيلومتر أسفل جبل، وتخضع لحراسة مشددة، وتحيط بها منظومة دفاعات جوية، وهذه المنشأة موجودة في قرية جنوب مدينة «قم» القديمة.ووصفــت صحيـفـة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير لها منشأة «فوردو»، بأنها تقف شاهدا على رغبة طهران في حماية برنامجها النووي المصمم ليصمد أمام أي هجوم مباشر شامل أو اختراق، ويحفظ أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم عالي التخصيب الموجودة بداخله سليمة بما يكفي لإنتاج سلاح نووي.وتـفــيد الصحيـفــة «فايننشال تايمز» بأن هذه المنشأة النووية مخبأة تحت صخور صلبة ومغطاة بخرسانة مسلحة تجعلها بعيدة عن مرمى نيران أي من الأسلحة الإسرائيلية.الركيزة الأهميقول بهنام بن طالبلو، الباحث البارز في «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات» الأميركية، إن منشأة فوردو هي «مبتدى كل شيء ومنتهاه في العملية النووية الإيرانية».ونقلت «فايننشال تايمز» عن داني سيترينوفيتش، الخبير في الشأن الإيراني بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قوله إن منشأة فوردو ستكون عصية على إسرائيل من دون مساعدة الولايات المتحدة، فهي «شديدة التحصين وتقبع في عمق الجبل»، معربا عن عدم يقينه بشأن ما يمكن أن تحدثه الضربات الإسرائيلية من ضرر هناك.وأضاف أن إيران لم تصل بعد إلى نقطة الصفر بما يعني مرحلة تعرض برنامجها النووي للتدمير، إذ يعتقد أنه ما يزال لديها قدرات كبيرة، وستكون منشأة فوردو «الهدف الأصعب وربما الأخيرة» في الحملة العسكرية الإسرائيلية.ورغم ذلك، فإن سيترينوفيتش يقول إن منشأة فوردو هي القاعدة العسكرية الرئيسية الوحيدة تحت الأرض التي تعرضت لهجوم مباشر، في سابقة تظهر المخاطر الاستثنائية التي أقدم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح بشن الهجمات على إيران.وعقدت «فايننشال تايمز» مقارنة بين المنشأتين النوويتين في «نطنز» و«فوردو»، موضحة أن المجمع الصناعي المترامي الأطراف في مدينة «نطنز» يحتوي على ما يصل إلى 16 ألف جهاز طرد مركزي، إلا أنه مصمم لإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب.وعلى النقيض من ذلك، فإن ما يميز «فوردو» المتانة الجيولوجية التي تجعل قاعات الطرد المركزي فيها غير قابلة للاختراق فعليا بواسطة القنابل التقليدية التي يتم إطلاقها من الجو. وقد يستعصي ذلك حتى على القنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات من طراز (جي بي يو-57) المصممة لتدمير المخابئ المحصنة بشدة والقادرة على اختراق 60 مترا من الخرسانة تحت الأرض.وحسب تقرير «فايننشال تايمز»، يعتقد المحللون أن الهجمات الإسرائيلية إذا لم تنجح في تدمير منشأة فوردو، فإنه قد يكون سببا في تسريع انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومن ثم في وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصنيع قنبلتها النووية.وما يزيد من المخاطر - من وجهة نظر الصحيفة البريطانية - هو أن فوردو ليست المنشأة الوحيدة فائقة الأمان التي يمكن لإيران أن تلجأ إليها، فقد عملت طهران مؤخرا على بناء منشأة أكثر عمقا وأفضل حماية تحت الجبل المعروف باسم «بيكاكس»، على بعد بضعة كيلومترات جنوب «نطنز».وفي حين يعتقد أن منشآة «فوردو» لديها مدخلان للأنفاق، فإن لدى «بيكاكس» 4 منها على الأقل، مما يجعل من الصعب إغلاق المداخل بالقصف. كما أن مساحة قاعاته تحت الأرض أكبر.

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