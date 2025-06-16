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تركيا وروسيا تحثان إيران وإسرائيل على وضع حد فوري للنزاع

تركيا وروسيا تحثان إيران وإسرائيل على وضع حد فوري للنزاع

2025-06-16 11:13:25
(MENAFN- Al-Anbaa)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي أمس، إلى وضع حد «فوري» للنزاع بين إسرائيل وإيران، حسبما أعلن الكرملين.
وقالت الرئاسة الروسية إن «الزعيمين دعيا إلى وقف فوري للأعمال الحربية وتسوية القضايا الخلافية، ومن بينها تلك المتصلة ببرنامج إيران النووي من خلال السبل السياسية والديبلوماسية فقط».
من جهته، اتهم الرئيس التركي خلال الاتصال إسرائيل بتهديد أمن الشرق الأوسط، معتبرا أن المنطقة لا تحتمل حربا أخرى.
ونقلت الرئاسة التركية عن إردوغان قوله إن «دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران قد عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر».
ونقل عنه مكتبه قوله لبوتين إن «السلوك الخارج عن القانون» لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يشكل تهديدا واضحا للنظام الدولي»، مضيفا أن الشرق الأوسط «لا يحتمل حربا جديدة».
وفي السياق نفسه، دعت الصين إيران وإسرائيل أمس، إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة» لخفض التصعيد، في ظل احتدام المواجهة غير المسبوقة منذ أربعة أيام بين البلدين العدوين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون «ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوتر وتجنيب المنطقة الوقوع في اضطرابات أكبر، وتهيئة الظروف للعودة إلى المسار الصحيح لحل القضايا عبر الحوار والمفاوضات».
وقال غوه أمس إن «على كل الأطراف المعنية أن تتخذ إجراءات فورا لكبح التصعيد وتهدئة التوترات»، مشددا على أن «القوة لا يمكنها تحقيق سلام دائم». وأكد أن «الصين ستبقي التواصل مع الأطراف المعنية قائما، وتدفع نحو السلام وتشجع الحوار لتفادي اضطرابات أكبر في المنطقة».

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