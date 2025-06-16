تركيا وروسيا تحثان إيران وإسرائيل على وضع حد فوري للنزاع

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تركيا وروسيا تحثان إيران وإسرائيل على وضع حد فوري للنزاع
(MENAFN- Al-Anbaa)
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي أمس، إلى وضع حد «فوري» للنزاع بين إسرائيل وإيران، حسبما أعلن الكرملين.
وقالت الرئاسة الروسية إن «الزعيمين دعيا إلى وقف فوري للأعمال الحربية وتسوية القضايا الخلافية، ومن بينها تلك المتصلة ببرنامج إيران النووي من خلال السبل السياسية والديبلوماسية فقط».
من جهته، اتهم الرئيس التركي خلال الاتصال إسرائيل بتهديد أمن الشرق الأوسط، معتبرا أن المنطقة لا تحتمل حربا أخرى.
ونقلت الرئاسة التركية عن إردوغان قوله إن «دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران قد عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر».
ونقل عنه مكتبه قوله لبوتين إن «السلوك الخارج عن القانون» لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يشكل تهديدا واضحا للنظام الدولي»، مضيفا أن الشرق الأوسط «لا يحتمل حربا جديدة».
وفي السياق نفسه، دعت الصين إيران وإسرائيل أمس، إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة» لخفض التصعيد، في ظل احتدام المواجهة غير المسبوقة منذ أربعة أيام بين البلدين العدوين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون «ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوتر وتجنيب المنطقة الوقوع في اضطرابات أكبر، وتهيئة الظروف للعودة إلى المسار الصحيح لحل القضايا عبر الحوار والمفاوضات».
وقال غوه أمس إن «على كل الأطراف المعنية أن تتخذ إجراءات فورا لكبح التصعيد وتهدئة التوترات»، مشددا على أن «القوة لا يمكنها تحقيق سلام دائم». وأكد أن «الصين ستبقي التواصل مع الأطراف المعنية قائما، وتدفع نحو السلام وتشجع الحوار لتفادي اضطرابات أكبر في المنطقة».
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي أمس، إلى وضع حد «فوري» للنزاع بين إسرائيل وإيران، حسبما أعلن الكرملين.
وقالت الرئاسة الروسية إن «الزعيمين دعيا إلى وقف فوري للأعمال الحربية وتسوية القضايا الخلافية، ومن بينها تلك المتصلة ببرنامج إيران النووي من خلال السبل السياسية والديبلوماسية فقط».
من جهته، اتهم الرئيس التركي خلال الاتصال إسرائيل بتهديد أمن الشرق الأوسط، معتبرا أن المنطقة لا تحتمل حربا أخرى.
ونقلت الرئاسة التركية عن إردوغان قوله إن «دوامة العنف التي بدأت بهجمات إسرائيل على إيران قد عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر».
ونقل عنه مكتبه قوله لبوتين إن «السلوك الخارج عن القانون» لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يشكل تهديدا واضحا للنظام الدولي»، مضيفا أن الشرق الأوسط «لا يحتمل حربا جديدة».
وفي السياق نفسه، دعت الصين إيران وإسرائيل أمس، إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة» لخفض التصعيد، في ظل احتدام المواجهة غير المسبوقة منذ أربعة أيام بين البلدين العدوين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون «ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوتر وتجنيب المنطقة الوقوع في اضطرابات أكبر، وتهيئة الظروف للعودة إلى المسار الصحيح لحل القضايا عبر الحوار والمفاوضات».
وقال غوه أمس إن «على كل الأطراف المعنية أن تتخذ إجراءات فورا لكبح التصعيد وتهدئة التوترات»، مشددا على أن «القوة لا يمكنها تحقيق سلام دائم». وأكد أن «الصين ستبقي التواصل مع الأطراف المعنية قائما، وتدفع نحو السلام وتشجع الحوار لتفادي اضطرابات أكبر في المنطقة».
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