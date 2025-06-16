الوكالة الذرية لا تغيرات في مستويات الإشعاع خارج المواقع النووية المستهدفة في إيران

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الهيئة الأممية لم تسجل حتى الآن تغيرات في مستويات الإشعاع خارج المواقع النووية التي استهدفت في الهجمات الإسرائيلية على إيران، مما يشير إلى عدم وجود تأثير إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة.جاء ذلك في كلمة ألقاها غروسي خلال اجتماع طارئ مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس، عقد بناء على طلب روسيا لمناقشة هجمات اسرائيل على منشآت نووية إيرانية خاضعة لرقابة الوكالة الأممية من مخاطر التصعيد في المواجهة العسكرية الحالية.وقال غروسي إن الوكالة تتابع الوضع عن كثب منذ بداية الأزمة عبر مركز الحوادث والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة، معتبرا أن هذا التصعيد يمثل تهديدا خطيرا للسلامة النووية في المنطقة.وأشار إلى أن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بمحافظة أصفهان تعرضت لأضرار في بنيتها التحتية الكهربائية وفي القسم العلوي من محطة التخصيب التجريبية إثر هجوم اسرائيل دون أي تسرب لتلوث إشعاعي او كيميائي ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية.وشدد على انه «لا توجد أي مؤشرات على هجوم ملموس على قاعة السلاسل لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض والتي تضم جزءا من محطة التخصيب التجريبي ومحطة التخصيب الرئيسية في نطنز».وأضاف «مع ذلك، ربما يكون انقطاع التيار الكهربائي عن قاعة السلاسل قد ألحق ضررا بأجهزة الطرد المركزي هناك».وأوضح غروسي أنه تم أيضا قصف موقع فوردو للتخصيب أيضا، غير أنه «لم يسجل أي ضرر».واشار إلى أن أربع منشآت تابعة لموقع أصفهان النووي تضررت جراء الهجمات بينها مختبر كيميائي ومنشأة لتحويل اليورانيوم، مؤكدا أن المفتشين الدوليين لا يزالون في إيران وأن عمليات التفتيش ستستأنف فور توفر الظروف الأمنية المناسبة. وشدد في هذا المجال على أن سلامة المفتشين تمثل أولوية قصوى للوكالة وأنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنهم، لافتا إلى استعداد الوكالة للاستجابة لأي طارئ نووي أو إشعاعي خلال ساعة واحدة. ودعا غروسي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى «عواقب إشعاعية وخيمة ويعوق الحلول الديبلوماسية».وذكر أن مجلس المحافظين تبنى الأسبوع الماضي قرارا مهما حول التزامات إيران بضمانات الوكالة، مشددا على أن الحلول يجب أن تبقى ديبلوماسية.وأكد غروسي استعداده للسفر الفوري إلى إيران أو أي مكان آخر بهدف تأمين المنشآت النووية وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مجددا «أن الوكالة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا النوع من النزاعات التي تهدد الأمان النووي كما فعلت سابقا في النزاع بين روسيا وأوكرانيا».وطالب في هذا الصدد بإطلاق حوار مهني عاجل بين الأطراف ودعم الوكالة في جهودها للحيلولة دون وقوع حادث نووي قد تكون له تداعيات لا يمكن التنبؤ به.وعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه الطارئ المغلق في فيينا، حيث قدم خلاله السفير الروسي ميخائيل أوليانوف مذكرة أشارت إلى ان الهجمات الاسرائيلية على ايران تمثل «انتهاكا صارخا لضمانات الوكالة وسابقة خطيرة تهدد نظام الرقابة النووي الدولي»، محذرة من تقويض دور الوكالة ومصداقيتها في حال تجاهل المجتمع الدولي لتلك التطورات. واشارت المذكرة الروسية إلى ان المنشآت المستهدفة تخضع لنظام الضمانات النووي التابع للوكالة، ما يجعل المساس بها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة.من جهتها، طالبت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تدين الضربات الإسرائيلية التي طالت المنشآت النووية الإيرانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أمس إن «المنشآت النووية السلمية في بلد كان يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعرضت لهجوم»، مضيفا «نتوقع من الوكالة ومديرها العام رافايل غروسي اتخاذ موقف حازم لإدانة هذا العمل».

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