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تل أبيب دمرنا ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

تل أبيب دمرنا ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

2025-06-16 11:13:24
(MENAFN- Al-Anbaa)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح متلفز أمس انه منذ بدء الضربات الإسرائيلية ضد إيران «تم تدمير أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ «أرض-أرض». وهذا يشكل ثلث منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها النظام الإيراني». وأشار ديفرين إلى أنه مساء أمس الأول قامت «أكثر من 50 طائرة حربية بتنفيذ غارات استهدفت منشآت تخزين الصواريخ ومنصات إطلاق صواريخ أرض-أرض كانت جاهزة للإطلاق في اتجاه إسرائيل»، موضحا أنه تم تدمير أكثر من 20 صاروخا أثناء تجهيزها للإطلاق.
وجدد التأكيد على أن إسرائيل باتت «تتمتع بسيادة جوية كاملة في سماء طهران».

MENAFN16062025000130011022ID1109682896

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