تل أبيب دمرنا ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

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تل أبيب دمرنا ثلث منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح متلفز أمس انه منذ بدء الضربات الإسرائيلية ضد إيران «تم تدمير أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ «أرض-أرض». وهذا يشكل ثلث منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها النظام الإيراني». وأشار ديفرين إلى أنه مساء أمس الأول قامت «أكثر من 50 طائرة حربية بتنفيذ غارات استهدفت منشآت تخزين الصواريخ ومنصات إطلاق صواريخ أرض-أرض كانت جاهزة للإطلاق في اتجاه إسرائيل»، موضحا أنه تم تدمير أكثر من 20 صاروخا أثناء تجهيزها للإطلاق.
وجدد التأكيد على أن إسرائيل باتت «تتمتع بسيادة جوية كاملة في سماء طهران».
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح متلفز أمس انه منذ بدء الضربات الإسرائيلية ضد إيران «تم تدمير أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ «أرض-أرض». وهذا يشكل ثلث منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها النظام الإيراني». وأشار ديفرين إلى أنه مساء أمس الأول قامت «أكثر من 50 طائرة حربية بتنفيذ غارات استهدفت منشآت تخزين الصواريخ ومنصات إطلاق صواريخ أرض-أرض كانت جاهزة للإطلاق في اتجاه إسرائيل»، موضحا أنه تم تدمير أكثر من 20 صاروخا أثناء تجهيزها للإطلاق.
وجدد التأكيد على أن إسرائيل باتت «تتمتع بسيادة جوية كاملة في سماء طهران».
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