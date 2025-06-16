إسلام آباد تغلق حدودها مع طهران لـ فترة غير محددة

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إسلام آباد تغلق حدودها مع طهران لـ فترة غير محددة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران المجاورة لفترة غير محددة، في وقت تتبادل تل أبيب وطهران الضربات الصاروخية العنيفة وتهددان بشن المزيد.
وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران قادر باخش بيركاني لـ «فرانس برس» إن «المرافق الحدودية في جميع المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم تعليقها».
بدوره، قال عطاء المنعم، المسؤول في أحد المعابر في منطقة جاغي، إن عمليات العبور إلى إيران «علقت حتى إشعار آخر».
وأضاف: لكن لم يفرض حظر على الأنشطة التجارية عند الحدود، ويمكن للمواطنين الباكستانيين ممن يريدون العودة إلى بلادهم من إيران العبور.
وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار قد اعلن أمس الاول إجلاء 450 من الزوار الباكستانيين من إيران على أن يتبعهم المزيد، وكذلك من العراق.
وحذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أمس من أن العالم «ينبغي أن يكون حذرا ومتخوفا من القوة النووية لإسرائيل»، واتهمها بالافتقار إلى «أي انضباط نووي دولي».
أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران المجاورة لفترة غير محددة، في وقت تتبادل تل أبيب وطهران الضربات الصاروخية العنيفة وتهددان بشن المزيد.
وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران قادر باخش بيركاني لـ «فرانس برس» إن «المرافق الحدودية في جميع المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم تعليقها».
بدوره، قال عطاء المنعم، المسؤول في أحد المعابر في منطقة جاغي، إن عمليات العبور إلى إيران «علقت حتى إشعار آخر».
وأضاف: لكن لم يفرض حظر على الأنشطة التجارية عند الحدود، ويمكن للمواطنين الباكستانيين ممن يريدون العودة إلى بلادهم من إيران العبور.
وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار قد اعلن أمس الاول إجلاء 450 من الزوار الباكستانيين من إيران على أن يتبعهم المزيد، وكذلك من العراق.
وحذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أمس من أن العالم «ينبغي أن يكون حذرا ومتخوفا من القوة النووية لإسرائيل»، واتهمها بالافتقار إلى «أي انضباط نووي دولي».
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