  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسلام آباد تغلق حدودها مع طهران لـ فترة غير محددة

إسلام آباد تغلق حدودها مع طهران لـ فترة غير محددة

2025-06-16 11:13:24
(MENAFN- Al-Anbaa)

أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران المجاورة لفترة غير محددة، في وقت تتبادل تل أبيب وطهران الضربات الصاروخية العنيفة وتهددان بشن المزيد.
وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران قادر باخش بيركاني لـ «فرانس برس» إن «المرافق الحدودية في جميع المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم تعليقها».
بدوره، قال عطاء المنعم، المسؤول في أحد المعابر في منطقة جاغي، إن عمليات العبور إلى إيران «علقت حتى إشعار آخر».
وأضاف: لكن لم يفرض حظر على الأنشطة التجارية عند الحدود، ويمكن للمواطنين الباكستانيين ممن يريدون العودة إلى بلادهم من إيران العبور.
وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار قد اعلن أمس الاول إجلاء 450 من الزوار الباكستانيين من إيران على أن يتبعهم المزيد، وكذلك من العراق.
وحذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أمس من أن العالم «ينبغي أن يكون حذرا ومتخوفا من القوة النووية لإسرائيل»، واتهمها بالافتقار إلى «أي انضباط نووي دولي».

MENAFN16062025000130011022ID1109682895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث