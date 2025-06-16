إسلام آباد تغلق حدودها مع طهران لـ فترة غير محددة

أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران المجاورة لفترة غير محددة، في وقت تتبادل تل أبيب وطهران الضربات الصاروخية العنيفة وتهددان بشن المزيد.وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران قادر باخش بيركاني لـ «فرانس برس» إن «المرافق الحدودية في جميع المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم تعليقها».بدوره، قال عطاء المنعم، المسؤول في أحد المعابر في منطقة جاغي، إن عمليات العبور إلى إيران «علقت حتى إشعار آخر».وأضاف: لكن لم يفرض حظر على الأنشطة التجارية عند الحدود، ويمكن للمواطنين الباكستانيين ممن يريدون العودة إلى بلادهم من إيران العبور.وكان وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار قد اعلن أمس الاول إجلاء 450 من الزوار الباكستانيين من إيران على أن يتبعهم المزيد، وكذلك من العراق.وحذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أمس من أن العالم «ينبغي أن يكون حذرا ومتخوفا من القوة النووية لإسرائيل»، واتهمها بالافتقار إلى «أي انضباط نووي دولي».

MENAFN16062025000130011022ID1109682895