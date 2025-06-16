الجيل الخامس يقود أخطر حرب لإيران ضد إسرائيل

في تعليقه على سلسلة الاغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي لعدد من العلماء النوويين والشخصيات البارزة في النظام الإيراني، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعا كان من المنتظر أن يعقد بين إدارته وعدد من القيادات الإيرانية غير أنه لم يتبق أحد منهم!ومع السخرية الطافحة من هذا التعليق، إلا أن ترامب قد يكون أصاب في شيء واحد هو أن طهران ستضطر إلى توريث مشروعها إلى جيل جديد يحمله ويحمي مصالحها في المنطقة من التهديد الإسرائيلي الذي يضرب في العمق منها بعد سنوات من التهديد والوعيد.جاء الرد الإيراني قويا، لكن هذا لا ينفي أن النظام الإيراني ينزف دما ورجالا بعد أن فقد الكثير منهم خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، وأن ثمة جيلا جديدا يتسلم الراية الآن تحت وهج النيران.عند البحث في قائمة الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل داخل إيران نرى جديا أنها ضربت في سويداء القلب، وأول الذين وصلت إليهم إسرائيل هو حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء الذي كان من بين الأسماء الواردة في قائمة العقوبات الأميركية في أبريل 2019.والآن، بعد اغتيال القادة الإيرانيين في طهران، سارع المرشد الايراني علي خامنئي، إلى الإعلان عن تعيين محمد باكبور قائدا جديدا للحرس الثوري، وهو أستاذ حاصل على دكتوراه في الجغرافيا السياسية، وسبق أن شغل منصب قائد القوات البرية في الحرس، وشارك في الحرب الإيرانية العراقية، كما تولى قيادة عدة فرق ميدانية. عين المرشد أيضا علي شادماني قائدا جديدا لمقر خاتم الأنبياء المركزي، المسؤول عن تنفيذ العمليات المشتركة والتخطيط والتنسيق بين الجيش والحرس الثوري، وذلك خلفا للواء غلام علي رشيد.وعلى مستوى الجيش، اختار خامنئي اللواء سيد عبد الرحيم موسوي رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلفا للجنرال محمد باقري، وقد كان الرجل من قدامى ضباط الجيش الإيراني، وشارك في الحرب الإيرانية العراقية، كما سبق أن شغل رئاسة أركان الجيش وقيادة الدفاع الجوي.هذه التعيينات إذن قد أدخلت إيران وحرسها الثوري خصوصا في ما أسمته فاطمة الصمادي بالجيل الخامس من القيادة، في هذه المرة لم يكن التغيير عقب قرار داخلي، بل هجمات إسرائيلية أثبتت اختراقات عميقة في النظام الإيراني.

MENAFN16062025000130011022ID1109682893