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وزير خارجية إيران واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل بـاتصال هاتفي واحد

وزير خارجية إيران واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل بـاتصال هاتفي واحد

2025-06-16 11:13:24
(MENAFN- Al-Anbaa)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة قادرة على وقف الهجمات الإسرائيلية على طهران «باتصال هاتفي واحد».
وكتب عراقجي في منشور بحسابه على منصة «إكس»: «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادقا بشأن الديبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون حاسمة. يجب على إسرائيل وقف عدوانها، وفي غياب الوقف الكامل للعدوان العسكري ضدنا، ستستمر ردودنا».
وأضاف أن «إسكات شخص مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلب اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن. وقد يمهد ذلك الطريق للعودة إلى الديبلوماسية».

MENAFN16062025000130011022ID1109682892

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