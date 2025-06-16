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أكثر من 24 قتيلا و400 مصاب إسرائيلي وما لا يقل عن 250 قتيلا و1800 جريح في إيران

أكثر من 24 قتيلا و400 مصاب إسرائيلي وما لا يقل عن 250 قتيلا و1800 جريح في إيران

2025-06-16 11:13:24
(MENAFN- Al-Anbaa)

كشفت كل من إسرائيل وإيران عن الحصيلة الأولية للقتلى والمصابين نتيجة الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك بعد 4 أيام من بدء الحرب. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 250 شخصا على الأقل، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1800 شخصا. وقالت هيئة الإسعاف ووسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى بلغ أكثر من 24 قتيلا، وما لا يقل عن 400 مصاب.

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