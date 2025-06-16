أكثر من 24 قتيلا و400 مصاب إسرائيلي وما لا يقل عن 250 قتيلا و1800 جريح في إيران

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أكثر من 24 قتيلا و400 مصاب إسرائيلي وما لا يقل عن 250 قتيلا و1800 جريح في إيران
(MENAFN- Al-Anbaa)
كشفت كل من إسرائيل وإيران عن الحصيلة الأولية للقتلى والمصابين نتيجة الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك بعد 4 أيام من بدء الحرب. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 250 شخصا على الأقل، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1800 شخصا. وقالت هيئة الإسعاف ووسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى بلغ أكثر من 24 قتيلا، وما لا يقل عن 400 مصاب.
كشفت كل من إسرائيل وإيران عن الحصيلة الأولية للقتلى والمصابين نتيجة الهجمات المتبادلة بينهما، وذلك بعد 4 أيام من بدء الحرب. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 250 شخصا على الأقل، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1800 شخصا. وقالت هيئة الإسعاف ووسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى بلغ أكثر من 24 قتيلا، وما لا يقل عن 400 مصاب.
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