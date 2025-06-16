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قطر مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية ضمن المعدلات الطبيعية

قطر مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية ضمن المعدلات الطبيعية

2025-06-16 11:13:24
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية أن مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية بدولة قطر ضمن المعدلات الطبيعية. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنها تتابع بدقة، وعلى مدار الساعة مستويات الإشعاع من خلال شبكات الرصد الإشعاعي البرية والبحرية المنتشرة في مختلف أنحاء قطر، حيث تبين البيانات الصادرة عنها استقرار الوضع الإشعاعي في البيئة المحلية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية إلى أنها دشنت مؤخرا شبكة وطنية متقدمة للرصد الإشعاعي، تعمل على مدار الساعة وتغطي جميع مناطق الدولة، بهدف الرصد المبكر للإشعاعات في حالات ارتفاعها عن الحدود الطبيعية، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي والنووي على المستويين الإقليمي والعالمي.

MENAFN16062025000130011022ID1109682890

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