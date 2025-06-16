قطر مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية ضمن المعدلات الطبيعية

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قطر مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية ضمن المعدلات الطبيعية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية أن مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية بدولة قطر ضمن المعدلات الطبيعية. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنها تتابع بدقة، وعلى مدار الساعة مستويات الإشعاع من خلال شبكات الرصد الإشعاعي البرية والبحرية المنتشرة في مختلف أنحاء قطر، حيث تبين البيانات الصادرة عنها استقرار الوضع الإشعاعي في البيئة المحلية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية إلى أنها دشنت مؤخرا شبكة وطنية متقدمة للرصد الإشعاعي، تعمل على مدار الساعة وتغطي جميع مناطق الدولة، بهدف الرصد المبكر للإشعاعات في حالات ارتفاعها عن الحدود الطبيعية، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي والنووي على المستويين الإقليمي والعالمي.
أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية أن مستويات الإشعاع في الهواء والمياه الإقليمية بدولة قطر ضمن المعدلات الطبيعية. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنها تتابع بدقة، وعلى مدار الساعة مستويات الإشعاع من خلال شبكات الرصد الإشعاعي البرية والبحرية المنتشرة في مختلف أنحاء قطر، حيث تبين البيانات الصادرة عنها استقرار الوضع الإشعاعي في البيئة المحلية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية إلى أنها دشنت مؤخرا شبكة وطنية متقدمة للرصد الإشعاعي، تعمل على مدار الساعة وتغطي جميع مناطق الدولة، بهدف الرصد المبكر للإشعاعات في حالات ارتفاعها عن الحدود الطبيعية، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي والنووي على المستويين الإقليمي والعالمي.
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