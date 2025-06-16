واشنطن تعلن نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط

اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث،أنه أمر بإرسال المزيد من القدرات الدفاعية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة.

ولم يكشف هيغسيث عن طبيعة القدرات العسكرية التي تحدث عنها، لكن وكالة "رويترز" أفادت في وقت سابق بإرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود العسكرية الأميركية، وتحريك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "حماية القوات الأميركية أولويتنا القصوى، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة".

وكانت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية نقلت عن مسؤول أميركي، قوله إنه من المحتمل إرسال سفن إضافية تابعة للبحرية الأميركية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي إلى شرق البحر المتوسط، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

و أكد مسؤولون أميركيون لـ"رويترز"، أن الجيش الأميركي ينقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا، بهدف "توفير خيارات للرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وسط التوتر في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أحجم عن الإجابة على سؤال بشأن إمكانية تدخل الولايات المتحدة عسكريا في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب ردا على هذا السؤال خلال قمة مجموعة السبع في كندا: "لا أريد التحدث عن ذلك"