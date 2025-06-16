أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1% مع متابعة التطورات الجيوسياسية

MENAFN - Al-Bayan) "> تراجع الذهب بأكثر من واحد بالمئة "الاثنين" مع جني المتداولين الأرباح بعد ارتفاعها قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، في حين تركز السوق على التوتر بين إسرائيل وإيران وعلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3392.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة "الجمعة".

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 3417.30 دولار عند التسوية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن لدى شركة (هاي ريدج فيوتشرز) "ضعوا في اعتباركم أن الذهب ارتفع على مدى الجلسات العديدة الماضية لأسباب على رأسها الصراع بين إسرائيل وإيران. واليوم، نشهد مزيدا من التراجع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عمليات جني الأرباح بعد تلك الحركة المرتفعة".

يركز المستثمرون أيضا على اجتماع البنك المركزي الأمريكي بخصوص السياسة النقدية الذي يستمر يومين حتى "الأربعاء". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية وارتفاع التضخم. ويستفيد المعدن النفيس أيضا من انخفاض أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1252.57 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1036.10 دولار.



