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صدور ارادات ملكية سامية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية .
و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح ناصر سلطان حمزة الشريدة وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تسميته سفيرا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على المهندس باسل محمد جبر الديك بميدالية اليوبيل الفضي.
و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح ناصر سلطان حمزة الشريدة وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تسميته سفيرا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على المهندس باسل محمد جبر الديك بميدالية اليوبيل الفضي.
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