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صدور ارادات ملكية سامية

صدور ارادات ملكية سامية

2025-06-16 03:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية .
و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منح ناصر سلطان حمزة الشريدة وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة تسميته سفيرا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على المهندس باسل محمد جبر الديك بميدالية اليوبيل الفضي.

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