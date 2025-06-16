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نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران

نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران

2025-06-16 03:11:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران. ونحن على طريق النصر".

وأضاف خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان: "نحن نضرب أهدافا للنظام، على عكس النظام الإيراني المجرم الذي يستهدف المدنيين".
وأضاف نتنياهو: "نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي".
وتابع: "نقول لسكان طهران "أخلوا" أماكنكم، ونتخذ الإجراءات اللازمة".

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