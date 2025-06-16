نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران

وأضاف خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان: "نحن نضرب أهدافا للنظام، على عكس النظام الإيراني المجرم الذي يستهدف المدنيين". وأضاف نتنياهو: "نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي". وتابع: "نقول لسكان طهران "أخلوا" أماكنكم، ونتخذ الإجراءات اللازمة".

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