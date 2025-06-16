نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران

نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران
وأضاف خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان: "نحن نضرب أهدافا للنظام، على عكس النظام الإيراني المجرم الذي يستهدف المدنيين".
وأضاف نتنياهو: "نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي".
وتابع: "نقول لسكان طهران "أخلوا" أماكنكم، ونتخذ الإجراءات اللازمة".
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