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إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية

إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية

2025-06-16 03:11:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوّت صافرات الإنذار في الأردن، مساء الاثنين، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.


وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

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