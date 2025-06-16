الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الاثنين، انتهاء فترات الإنذار، داعية المواطنين لاتباع التعليمات أولا بأول.



وكانت صفارات الإنذار دوت في جميع محافظات المملكة، مساء الاثنين، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.



وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.