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نتنياهو: استهداف خامنئي سينهي القتال

نتنياهو: استهداف خامنئي سينهي القتال

2025-06-16 03:11:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "إي بي سي" الأميركية إن "استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي سينهي القتال ولن يؤدي إلى تصعيده".
وأضاف أنه " من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل في سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".

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