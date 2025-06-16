نتنياهو: استهداف خامنئي سينهي القتال

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نتنياهو: استهداف خامنئي سينهي القتال
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "إي بي سي" الأميركية إن "استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي سينهي القتال ولن يؤدي إلى تصعيده".
وأضاف أنه " من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل في سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف أنه " من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل في سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".
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