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أنباء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة شمالي إسرائيل

أنباء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة شمالي إسرائيل

2025-06-16 03:11:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صاروخا ربما سقط في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل واندلاع حريق في الموقع.
من جهتها، دعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين إلى مغادرة الملاجئ والمناطق المحمية.

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