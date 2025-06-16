أنباء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة شمالي إسرائيل

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أنباء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة شمالي إسرائيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صاروخا ربما سقط في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل واندلاع حريق في الموقع.
من جهتها، دعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين إلى مغادرة الملاجئ والمناطق المحمية.
من جهتها، دعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين إلى مغادرة الملاجئ والمناطق المحمية.
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