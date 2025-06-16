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وزير الخارجية الإيراني: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل باتصال هاتفي واحد

وزير الخارجية الإيراني: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل باتصال هاتفي واحد

2025-06-16 03:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن الولايات المتحدة قادرة على وقف الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية "باتصال هاتفي واحد".
وأورد عراقجي في منشور على منصة إكس: "إذا كان الرئيس ترامب صادقا بشأن الدبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون حاسمة. يجب على إسرائيل وقف عدوانها، وفي غياب الوقف الكامل للعدوان العسكري ضدنا، ستستمر ردودنا".
وأضاف أن إسكات شخص مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلب اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن، وقد يمهد ذلك الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.

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