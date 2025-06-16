وزير الخارجية الإيراني: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل باتصال هاتفي واحد

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وزير الخارجية الإيراني: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل باتصال هاتفي واحد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن الولايات المتحدة قادرة على وقف الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية "باتصال هاتفي واحد".
وأورد عراقجي في منشور على منصة إكس: "إذا كان الرئيس ترامب صادقا بشأن الدبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون حاسمة. يجب على إسرائيل وقف عدوانها، وفي غياب الوقف الكامل للعدوان العسكري ضدنا، ستستمر ردودنا".
وأضاف أن إسكات شخص مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلب اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن، وقد يمهد ذلك الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.
وأورد عراقجي في منشور على منصة إكس: "إذا كان الرئيس ترامب صادقا بشأن الدبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون حاسمة. يجب على إسرائيل وقف عدوانها، وفي غياب الوقف الكامل للعدوان العسكري ضدنا، ستستمر ردودنا".
وأضاف أن إسكات شخص مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلب اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن، وقد يمهد ذلك الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.
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