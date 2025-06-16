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مسؤول إسرائيلي: اهتمام الإدارة الأميركية يتركز حاليا على حماية قواتها فقط

مسؤول إسرائيلي: اهتمام الإدارة الأميركية يتركز حاليا على حماية قواتها فقط

2025-06-16 03:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اهتمام الإدارة الأميركية يتركز حاليا على حماية قواتها فقط.
وكانت بيانات تتبع السفن قد أظهرت أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" غادرت بحر جنوب الصين صباح اليوم الاثنين متجهة غربا، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء بوسط فيتنام، حسب وكالة رويترز.

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