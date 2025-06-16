مسؤول إسرائيلي: اهتمام الإدارة الأميركية يتركز حاليا على حماية قواتها فقط

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مسؤول إسرائيلي: اهتمام الإدارة الأميركية يتركز حاليا على حماية قواتها فقط
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اهتمام الإدارة الأميركية يتركز حاليا على حماية قواتها فقط.
وكانت بيانات تتبع السفن قد أظهرت أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" غادرت بحر جنوب الصين صباح اليوم الاثنين متجهة غربا، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء بوسط فيتنام، حسب وكالة رويترز.
وكانت بيانات تتبع السفن قد أظهرت أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" غادرت بحر جنوب الصين صباح اليوم الاثنين متجهة غربا، بعد إلغاء رسوها الذي كان مقررا في ميناء بوسط فيتنام، حسب وكالة رويترز.
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