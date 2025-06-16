قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم مع مركز دولي متخصص في مجال رصد المرجانية والبحوث والتعليم.



ويأتي هذا القرار لغايات دعم السلطة لرصد وحماية الشعاب المرجانية في العقبة، من خلال تطوير ونقل تقنيات مبتكرة لرصد الشعاب المرجانية، حيث لا يترتب على مذكرة التفاهم أي تكاليف أو أعباء مالية.



وفي محور الريادة والابتكار وتنمية المجتمع المحلي، قرر مجلس المفوضين الموافقة على إطلاق الموسم الثالث من مسابقة "خير جليس"، بالتعاون مع مديرية ثقافة العقبة لغايات تعزيز وتمكين قدرات الشباب الثقافية وزيادة المخزون المعرفي لديهم، إضافة للتأكيد على أهمية القراءة والمطالعة فبناء وصقل الشخصية لدى الشباب.



وقرر مجلس المفوضين الموافقة على زيادة رأس مال المحفظة الإقراضية بحيث تكون الزيادة مناصفة مع شركة تطوير العقبة ليصبح رأس مال المحفظة 200 ألف دينار، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للمقترضين بمعدل 3 دورات تدريبية سنويًا (تأسيس المشاريع الصغيرة، وتطوير المشاريع، وإدارة المشاريع).



ويأتي هذا القرار في ظلّ النجاح الذي حققته المحفظة الإقراضية الهادفة إلى دعم التنمية المحلية والأفكار الريادية، وخلق فرص عمل والتي بدأ العمل بها منذ العام 2015، حيث ساهمت في توفير 850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم 233 مشروع (منزلي ومرخص)، 59 مشروع في قرى لواء القويرة ووادي عربة.



وفي محور المخطط الشمولي الحضري 2040 في قطاع تطوير المخططات التنظيمية لقرى الإقليم قرر مجلس المفوضين الموافقة على المخططات التنظيمية المعدلة لقريتيّ الحميمة والعسيلة، واستكمال إجراءات إيداع نسخة من المخططات لدى بلدية القويرة تمهيداً لإعلان المخططات التنظيمية للاعتراض لمدة 60 يوماً.



ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تطوير وتنظيم قريتي الحميمة والعسيلة وذلك بعد أن قامت لجنة متخصصة وبمشاركة بلدية القويرة بدراسة المشاكل التنظيمية وإجراء أعمال الرفع المساحي للأبنية القائمة والأسوار والشوارع في القريتين، حيث تمت مراعاة اقتراح الحلول المناسبة والتي عالجتها المخططات التنظيمية المعدلة.



وفي قطاع تحفيز الاستثمار العقاري، قرر مجلس المفوضين الموافقة على طرح مجموعة من قطع الأراضي ذات الاستعمال السكني في المنطقة السكنية السادسة والثامنة لغايات تطوير الاستثمار في القطاع العقاري في منطقة العقبة في المنطقة السكنية الثامنة والمنطقة السكنية السادسة للمزاودة بالظرف المختوم.

