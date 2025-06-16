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نتنياهو: سنغير وجه الشرق الأوسط

نتنياهو: سنغير وجه الشرق الأوسط

2025-06-16 03:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين إن إسرائيل "تغير وجه الشرق الأوسط" بحملة ضرباتها على إيران.
وعرض نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عبر التلفزيون ما وصفه بنجاحات تم تحقيقها منذ بدء الهجوم على الجمهورية الإسلامية، ومن أبرزها قتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين، متوعدا "سنقضي عليهم واحدا واحدا".
وذكر نتنياهو الاثنين، إن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من شأنه أن "يضع حدا للنزاع" بين الخصمين اللدودين.
وصرّح نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية عندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى تكثيف المواجهة بين إيران وإسرائيل، أن "هذا لن يؤدي إلى تصعيد النزاع، بل سيضع حدا للنزاع".

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