نتنياهو: سنغير وجه الشرق الأوسط

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نتنياهو: سنغير وجه الشرق الأوسط
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين إن إسرائيل "تغير وجه الشرق الأوسط" بحملة ضرباتها على إيران.
وعرض نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عبر التلفزيون ما وصفه بنجاحات تم تحقيقها منذ بدء الهجوم على الجمهورية الإسلامية، ومن أبرزها قتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين، متوعدا "سنقضي عليهم واحدا واحدا".
وذكر نتنياهو الاثنين، إن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من شأنه أن "يضع حدا للنزاع" بين الخصمين اللدودين.
وصرّح نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية عندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى تكثيف المواجهة بين إيران وإسرائيل، أن "هذا لن يؤدي إلى تصعيد النزاع، بل سيضع حدا للنزاع".
وعرض نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عبر التلفزيون ما وصفه بنجاحات تم تحقيقها منذ بدء الهجوم على الجمهورية الإسلامية، ومن أبرزها قتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين، متوعدا "سنقضي عليهم واحدا واحدا".
وذكر نتنياهو الاثنين، إن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من شأنه أن "يضع حدا للنزاع" بين الخصمين اللدودين.
وصرّح نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية عندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى تكثيف المواجهة بين إيران وإسرائيل، أن "هذا لن يؤدي إلى تصعيد النزاع، بل سيضع حدا للنزاع".
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