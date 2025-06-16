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تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

2025-06-16 03:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي 485 دينارا، والليرة الإنجليزي 554 دينار أردني دينارا اليوم الاثنين وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 69.2 دينارا.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب مؤخرا بشكل كبير بفعل التصعيد العسكري في المنطقة بين إيران وإسرائيل.

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