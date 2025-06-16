هيئة بريطانية تتحدث عن تصاعد التشويش الإلكتروني في مياه الخليج

هيئة بريطانية تتحدث عن تصاعد التشويش الإلكتروني في مياه الخليج
وأضافت أن هذا التداخل يؤثر بشكل كبير على تقارير السفن عن المواقع من خلال الأنظمة الآلية.
وتزامن هذا التحذير مع تصاعد التوتر بعد شن الاحتلال عدوانا على إيران، والرد الإيراني بقصف أهداف الاحتلال بواسطة صواريخ باليستية.
ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تداخل إلكتروني.
وكان عضو بالبرلمان الإيراني، قال إن بلاده تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي، بعد شن الاحتلال عدوانا على إيران منذ الجمعة.
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