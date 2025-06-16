هيئة بريطانية تتحدث عن تصاعد التشويش الإلكتروني في مياه الخليج

MENAFN - Palestine News Network ) لندن -PNN- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إنها تلقت بلاغات متعددة عن تزايد التداخل الإلكتروني في مياه الخليج ومضيق هرمز.

وأضافت أن هذا التداخل يؤثر بشكل كبير على تقارير السفن عن المواقع من خلال الأنظمة الآلية.

وتزامن هذا التحذير مع تصاعد التوتر بعد شن الاحتلال عدوانا على إيران، والرد الإيراني بقصف أهداف الاحتلال بواسطة صواريخ باليستية.

ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تداخل إلكتروني.

وكان عضو بالبرلمان الإيراني، قال إن بلاده تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي، بعد شن الاحتلال عدوانا على إيران منذ الجمعة.