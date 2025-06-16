شهيد في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت -PNN- استشهد شخص، اليوم الإثنين، جراء غارة من مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة حولا جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن مسيّرة تابعة للاحتلال شنت غارة على بلدة حولا، ما أسفر عن استشهاد مواطن كان يعمل في تربية النحل في الأطراف الغربية للبلدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية على قرى الجنوب اللبناني منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت مئات الشهداء والجرحى. ونفذ جيشها انسحابا جزئيا من جنوبي لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.