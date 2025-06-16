الاتصال الحكومي: توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات

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الاتصال الحكومي: توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أفاد مركز الاتصال الحكومي، اليوم الإثنين، أنه تم توزيع ما يعادل 50 ألف أسطوانة غاز، و2.3 مليون لتر من المحروقات في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للبترول.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم التزاحم، والاكتفاء بتعبئة احتياجاتهم الاعتيادية، في ظل استمرار عمليات التوريد المنتظمة للمحروقات والبضائع.
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