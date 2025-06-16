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الاتصال الحكومي: توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات

الاتصال الحكومي: توزيع 50 ألف أسطوانة غاز و2.3 مليون لتر محروقات

2025-06-16 03:10:51
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أفاد مركز الاتصال الحكومي، اليوم الإثنين، أنه تم توزيع ما يعادل 50 ألف أسطوانة غاز، و2.3 مليون لتر من المحروقات في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للبترول.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التزاحم، والاكتفاء بتعبئة احتياجاتهم الاعتيادية، في ظل استمرار عمليات التوريد المنتظمة للمحروقات والبضائع.

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