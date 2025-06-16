عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى وسط قطاع غزة وجنوبه

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى وسط قطاع غزة وجنوبه
وأكدت الهيئة في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن استمرار هذه الاعتداءات يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويُهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات الحيوية، التي تُعد شريانًا أساسيًا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.
وإزاء ذلك، ناشدت الهيئة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والجهات ذات العلاقة، التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الهجمات، وضمان حماية الطواقم الفنية، وتسهيل وصولها الآمن إلى مواقع الأعطال، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، وكان آخرها صباح اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو نفاد الوقود الذي يُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية.
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