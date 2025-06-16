عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى وسط قطاع غزة وجنوبه

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدء العودة التدريجية لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، وذلك بعد تمكن الطواقم الفنية من إصلاح الأعطال التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل القطاع عن العالم الخارجي.

وأكدت الهيئة في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن استمرار هذه الاعتداءات يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويُهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات الحيوية، التي تُعد شريانًا أساسيًا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وإزاء ذلك، ناشدت الهيئة المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والجهات ذات العلاقة، التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الهجمات، وضمان حماية الطواقم الفنية، وتسهيل وصولها الآمن إلى مواقع الأعطال، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، وكان آخرها صباح اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو نفاد الوقود الذي يُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية.