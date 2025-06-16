الصليب الأحمر يحذر من كارثة إنسانية شاملة وتدهور خطير في الرعاية الصحية

الصليب الأحمر يحذر من كارثة إنسانية شاملة وتدهور خطير في الرعاية الصحية
وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، إن مستشفى الصليب الأحمر الميداني في غزة استقبل أكثر من 370 مصابًا خلال يومين فقط، كثير منهم تعرّضوا لإطلاق نار أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز لتوزيع الغذاء، ما يسلط الضوء على حجم المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.
وأوضحت الطواقم الطبية أن يوم الأحد شهد وحده استقبال أكثر من 200 إصابة، في أعلى حصيلة يُسجلها المستشفى منذ إنشائه، نتيجة حادثة واحدة ذات طابع جماعي.
وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانهيار المتسارع في قدرات النظام الصحي بغزة، لا سيما في ظل أوامر الإخلاء التي تطال مجمع ناصر الطبي، وهو ما يعيق بشكل خطير تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى.
وأضاف البيان أن "الوضع الإنساني في القطاع آخذ في التدهور بشكل حاد، وسط استمرار القتال وسقوط ضحايا مدنيين يوميًا، بالتوازي مع القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية، ما فاقم أزمة الغذاء والماء والوقود والأدوية".
وشددت اللجنة الدولية على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات واجب قانوني وأخلاقي تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى جميع أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والمنشآت المدنية ويلات الحرب"، مضيفة أن ما يجري في غزة منذ أكثر من عشرين شهرًا يدل على غياب هذا الالتزام بشكل مقلق.
وأكدت اللجنة على ضرورة السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، وضمان حصول المصابين على العلاج اللازم دون تأخير.
كما جددت دعوتها لاحترام وحماية العاملين في المجالات الطبية والإغاثية والدفاع المدني، خاصة في ظل مقتل وإصابة عدد كبير منهم خلال الشهور الماضية نتيجة الاستهداف المباشر أو ظروف العمل القاسية.
وعن الضفة الغربية، نبهت اللجنة إلى أن الوضع هناك لا يقل خطورة، حيث يعاني المدنيون من هدم المنازل، والعنف المتكرر ضد القرى وسكانها، بالإضافة إلى القيود على تنقل الطواقم الطبية وخدمات الطوارئ، وتراجع فرص الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن آلاف السكان لا يزالون في حالة نزوح قسري وسط أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة احترام كرامة المدنيين، وضمان حقوقهم الأساسية، حتى في ظل الاحتلال، مشددة على أن حياة طبيعية وكريمة ليست رفاهية بل حق إنساني يجب صونه.
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