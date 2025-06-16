الصليب الأحمر يحذر من كارثة إنسانية شاملة وتدهور خطير في الرعاية الصحية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التدهور المتواصل والسريع في الأوضاع الإنسانية في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن المدنيين في كلا المنطقتين يدفعون ثمناً باهظاً للنزاع المستمر والانهيار المتسارع في الخدمات الأساسية.

وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، إن مستشفى الصليب الأحمر الميداني في غزة استقبل أكثر من 370 مصابًا خلال يومين فقط، كثير منهم تعرّضوا لإطلاق نار أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز لتوزيع الغذاء، ما يسلط الضوء على حجم المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وأوضحت الطواقم الطبية أن يوم الأحد شهد وحده استقبال أكثر من 200 إصابة، في أعلى حصيلة يُسجلها المستشفى منذ إنشائه، نتيجة حادثة واحدة ذات طابع جماعي.

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانهيار المتسارع في قدرات النظام الصحي بغزة، لا سيما في ظل أوامر الإخلاء التي تطال مجمع ناصر الطبي، وهو ما يعيق بشكل خطير تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى.

وأضاف البيان أن "الوضع الإنساني في القطاع آخذ في التدهور بشكل حاد، وسط استمرار القتال وسقوط ضحايا مدنيين يوميًا، بالتوازي مع القيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية، ما فاقم أزمة الغذاء والماء والوقود والأدوية".

وشددت اللجنة الدولية على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات واجب قانوني وأخلاقي تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى جميع أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والمنشآت المدنية ويلات الحرب"، مضيفة أن ما يجري في غزة منذ أكثر من عشرين شهرًا يدل على غياب هذا الالتزام بشكل مقلق.

وأكدت اللجنة على ضرورة السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، وضمان حصول المصابين على العلاج اللازم دون تأخير.

كما جددت دعوتها لاحترام وحماية العاملين في المجالات الطبية والإغاثية والدفاع المدني، خاصة في ظل مقتل وإصابة عدد كبير منهم خلال الشهور الماضية نتيجة الاستهداف المباشر أو ظروف العمل القاسية.

وعن الضفة الغربية، نبهت اللجنة إلى أن الوضع هناك لا يقل خطورة، حيث يعاني المدنيون من هدم المنازل، والعنف المتكرر ضد القرى وسكانها، بالإضافة إلى القيود على تنقل الطواقم الطبية وخدمات الطوارئ، وتراجع فرص الوصول إلى الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن آلاف السكان لا يزالون في حالة نزوح قسري وسط أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة احترام كرامة المدنيين، وضمان حقوقهم الأساسية، حتى في ظل الاحتلال، مشددة على أن حياة طبيعية وكريمة ليست رفاهية بل حق إنساني يجب صونه.