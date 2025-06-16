الأورومتوسطي: مؤسسة غزة الإنسانية شريك مباشر في آلة القتل والتجويع الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف -PNN- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "مؤسسة غزة الإنسانية" مسؤولة على نحو مباشر عن تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين المجوّعين، قرب مراكز توزيع المساعدات في وسط وجنوبي قطاع غزة.

وأضاف الأورومتوسطي في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن استمرار المؤسسة في تشغيل مراكز التوزيع رغم توثيق استشهاد أكثر من 335 مدنيًا خلال 3 أسابيع فقط، يُعد مشاركة صريحة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح المرصد الحقوقي، أن النموذج الذي تتبناه المؤسسة يقوم على استدراج المدنيين نحو نقاط محددة ومكشوفة بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون للقتل والإصابة.

وتابع أن المراكز التي تديرها المؤسسة تحولت إلى مصائد موت توظفها "إسرائيل"، ضمن أدوات الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة.

وشدد الأورومتوسطي، على أن هذه الانتهاكات الجسيمة تستدعي فتح تحقيق دولي مستقل في دور المؤسسة، ومساءلة القائمين عليها جنائيًا عن الجرائم التي أسهموا في تنفيذها.

وطالب بضرورة توقف جميع أشكال الدعم المالي أو اللوجستي للمؤسسة فورًا، وإدراجها ضمن القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وبيّن أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد "إسرائيل" أتاح لها الاستمرار في فرض آليتها اللاإنسانية في توزيع المساعدات، واستخدام هذه المراكز كساحات للقتل الجماعي.

ودعا الأورومتوسطي، جميع المعنيين لمباشرة دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية، لمطالبة مؤسسة "غزة الإنسانية" والكيانات والأفراد المتورطين بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالضحايا وذويهم.