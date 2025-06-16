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الاحتلال يقتحم المغير ويحوّل منزلا إلى ثكنة عسكرية

الاحتلال يقتحم المغير ويحوّل منزلا إلى ثكنة عسكرية

2025-06-16 03:10:48
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية المغير، شمال شرق رام الله، وحولت منزلا إلى ثكنة عسكرية عقب مداهمته.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال احتجزوا الشاب نمر عارف أبو عليا، خلال اقتحام منزل ذويه، واتصلوا من هاتفه على عائلته لإبلاغهم أن البيت ثكنة عسكرية لعدة أيام مقبلة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال القرية من الجهة الشرقية، واعتلت قناصتها أسطح ثلاثة منازل تعود للمواطنين: فالح أبو عليا، وصقر أبو عليا، وصالح أبو عليا، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، بعد احتجاز أفراد عائلاتهم في إحدى الغرف.

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