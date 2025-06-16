الاحتلال يقتحم المغير ويحوّل منزلا إلى ثكنة عسكرية

الاحتلال يقتحم المغير ويحوّل منزلا إلى ثكنة عسكرية
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال احتجزوا الشاب نمر عارف أبو عليا، خلال اقتحام منزل ذويه، واتصلوا من هاتفه على عائلته لإبلاغهم أن البيت ثكنة عسكرية لعدة أيام مقبلة.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال القرية من الجهة الشرقية، واعتلت قناصتها أسطح ثلاثة منازل تعود للمواطنين: فالح أبو عليا، وصقر أبو عليا، وصالح أبو عليا، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، بعد احتجاز أفراد عائلاتهم في إحدى الغرف.
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