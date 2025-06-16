التربية: نواصل الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة بالتعاون مع الشركاء

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، أنها تواصل ترتيباتها لعقد امتحان الثانوية العامة وفق الخطة المعدّة، حيث من المقرر انطلاق الامتحان مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب/ة في داخل الوطن، وقرابة ألفيْ طالب/ة خارجه، وفق ترتيبات تأخذ بعين الاعتبار الظرف الراهن وانعكاساته الميدانية، سواء على صعيد أماكن القاعات ومراكز التصحيح، أو توزيع المراقبين والمصححين والكوادر.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها كثفّت تواصلها مع شركائها، حيث يتم التنسيق بشكل دائم مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، علاوة على التباحث في السبل الكفيلة بتوفير متطلبات إنجاح الامتحان مع كل من جهازي الارتباط العسكري والشرطة، ومكاتب المحافظين، والبلديات والمجالس القروية والإعلام لرفع الجهوزية، وتنسيق التدخلات الكفيلة بتجاوز أي عقبات تظهر في الطريق، مضيفة أنها تقدّر عاليا التعاون البنّاء من الشركاء جميعهم مع الوزارة، وبما من شأنه التعامل مع أي أمور طارئة أولاً بأول.

واعتبرت "التربية" أن عقد امتحان الثانوية العامة شكّل وما يزل، منطلقا للتعبير عما يوليه الكل الفلسطيني من اهتمام بهذا الاستحقاق الوطني، معبرة عن ثقتها بقدرة معلمينا ومديري مدارسنا والمشرفين التربويين والإداريين على بذل جهد استثنائي يرتقي إلى مستوى التحديات الماثلة في الطريق، موجهة شكرها خاصة لأبناء الأسرة التربوية الذين كان لهم الدور الأبرز في تجاوز عام دراسي يعدّ الأصعب في السنوات الأخيرة بحكم ما يعتري المشهد من مصاعب.

وطمأنت الوزارة طلبة غزة الموجودين في قطاع غزة بأنها ملتزمة بعقد الامتحان لهم متى توفرت الظروف الآمنة لعقد الامتحان لطلبة توجيهي 2006، و2007.

وتمنت "التربية" التوفيق للطلبة جميعهم، خاصة أن الامتحان يُعقد في ظروف بالغة التعقيد، لكن "بهمة الجميع، وبانتماء معلمينا، وبتعاون الشركاء، وبتفاني طلبتنا، وبإسناد أولياء الأمور سنعبر هذه المحطة بإذن الله كما عبرنا عديد المحطات التي لا تقل صعوبة عن الظرف الراهن".