التربية: نواصل الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة بالتعاون مع الشركاء
وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها كثفّت تواصلها مع شركائها، حيث يتم التنسيق بشكل دائم مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، علاوة على التباحث في السبل الكفيلة بتوفير متطلبات إنجاح الامتحان مع كل من جهازي الارتباط العسكري والشرطة، ومكاتب المحافظين، والبلديات والمجالس القروية والإعلام لرفع الجهوزية، وتنسيق التدخلات الكفيلة بتجاوز أي عقبات تظهر في الطريق، مضيفة أنها تقدّر عاليا التعاون البنّاء من الشركاء جميعهم مع الوزارة، وبما من شأنه التعامل مع أي أمور طارئة أولاً بأول.
واعتبرت "التربية" أن عقد امتحان الثانوية العامة شكّل وما يزل، منطلقا للتعبير عما يوليه الكل الفلسطيني من اهتمام بهذا الاستحقاق الوطني، معبرة عن ثقتها بقدرة معلمينا ومديري مدارسنا والمشرفين التربويين والإداريين على بذل جهد استثنائي يرتقي إلى مستوى التحديات الماثلة في الطريق، موجهة شكرها خاصة لأبناء الأسرة التربوية الذين كان لهم الدور الأبرز في تجاوز عام دراسي يعدّ الأصعب في السنوات الأخيرة بحكم ما يعتري المشهد من مصاعب.
وطمأنت الوزارة طلبة غزة الموجودين في قطاع غزة بأنها ملتزمة بعقد الامتحان لهم متى توفرت الظروف الآمنة لعقد الامتحان لطلبة توجيهي 2006، و2007.
وتمنت "التربية" التوفيق للطلبة جميعهم، خاصة أن الامتحان يُعقد في ظروف بالغة التعقيد، لكن "بهمة الجميع، وبانتماء معلمينا، وبتعاون الشركاء، وبتفاني طلبتنا، وبإسناد أولياء الأمور سنعبر هذه المحطة بإذن الله كما عبرنا عديد المحطات التي لا تقل صعوبة عن الظرف الراهن".
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