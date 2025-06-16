جمهورية ايران الاسلامية، مالكم، كيف تحكمون بقلم رشيد شاهين

MENAFN - Palestine News Network ) في هذه المقالة لست أدّعي انني محللا استراتيجيا او خبيرا عسكريا لا يُشق له غبار، او انني امتلك زمام الحكمة او القدرة على اتخاذ القرارت افضل مما يفعل اي قائد بدرجة متدنية في إيران.

انما هي اسئلة، تساؤلات، تدور في الاذهان، اذهان كثير من الناس، سواء العامة منهم والبسطاء او حتى المثقفين والمتابعين بشتى توجهاتهم، وهي باعتقادي اسئلة أو تساؤلات مشروعة ربما تحتاج الى اجابات مقنعة.

منذ تأسس الكيان اللقيط وفي جميع حروبه على دول الجوار، كان اول ما يقوم به هو تحييد و شل القدرات واسلحة الجو والدفاعات الجوية للدول " المعادية" ، هذا ما حصل عام 1956 في العدوان الثلاثي على مصر، وفي العام 1967 " حرب النكسة" وهذا ما حصل مؤخرا في سوريا وهو كان دوما حاصل في لبنان وما زال، مما يجعل سلاح الجو الصهيوني سيد الموقف، ويتسيد سماء تلك البلدان فلا تستطيع فعل شيء امام تلك القوة الغاشمة، وهذا ما يحاول فعله الان في ايران، وهو ان فعل " لا سمح الله" فهذا يعني ان على إيران السلام كما هو الحال في سوريا و لبنان وغزة والعراق واليمن.

منذ ثلاثة ايام، يحاول الكيان اللقيط ان يفعل الفعل ذاته بايران، ويبدو انه يحقق نجاحات لا نعرف مدياتها، وهذا ما يدفع الكثيرين الى التساؤل عما كانت الجمهورية الاسلامية تفعله طيلة ما يزيد على عقدين من الزمن من اجل تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي وكل ما يتعلق بهذا الشأن. خاصة وانها تدرك ان العدو الصهيوني يهدد ويتوعد بضرب وافشال مشروعها النووي، وانها تحرض اميركا و العالم من اجل القضاء على هذا المشروع.

بصدق وصراحة وبدون لف او دوران، كان الكثير من الناس بما في ذلك ساسة وقادة الكيان، يعتقدون ان المشروع الايراني هو الخط الاحمر القاني الذي لن تسمح إيران لاحد المساس به، وانه اذا ما اقدم اي كان على استهدافه فإن إيران ستستعمل كل ما لديها لحماية هذا المشروع الذي تعتبره درة مشاريعها وعنوان كرامتها.

كان الكل يعتقد بان إيران ستقوم بالرد بشكل واسع يتفق مع " تهديدات قادتها عالية السقوف" وان تضرب المصالح والقواعد والمنشآت للدول التي تتعاون او تتواطىء او تشارك او تسهل العدوان عليها، وان تغلق ممرات النفط لخلق ازمة عالمية ترتفع فيها الاسعار الى مديات غير مسبوقة، مما سيفرض على العالم التدخل وحل الازمة.

كما كان يعتقد انه في حال اقدم الكيان اللقيط على العدوان على ايران، فإن إيران سترد باقصى قوة، لا بل وستعمل على تدمير او ضرب مطارات وقواعد العدو قبل ان تتمكن طائرات العدو من العودة " تحتاج الطاىرات الى حوالي ساعتين للعودة الى قواعدها في الكيان، بينما يستطيع الصاروخ فرط الصوتي ان يصل خلال عشرة الى خمسة عشر دقيقة".

بالمناسبة، وفي اطار الإعداد للمواجهة مع ايران، قام الكيان بعد عملية الوعد الصادق 1 ببناء مدرجين اضافيين للهبوط بحيث اصبح في كل قاعدة 3 مدارج بدلا من واحد.

التردد في اتخاذ القرارت والوعد الصادق

عندما اقدم العدو الصهيوني على اغتيال الشهيد اسماعيل هنية، سمع العالم تهديدات من اعلى هرم السلطة في ايران الى ادنى مستوياتها ، تهديدات بالرد المزلرل والحتمي والمدمر... الا ان شيئا من ذلك لم يحدث، وكان هناك عدة تفسيرات لذلك، لا مجال للخوض فيها هنا.

وحين تم اغتيال القائد سيد شهداء الامة حسن نصر الله ، سمعنا ما سمعنا من تهديدات عن محو تل ابيب والكيان وغيرها من الشعارات ، الا ان شيئا من ذلك لم يحدث.

عدم الرد، والتردد في اتخاذ القرارت اضعف " محور المقاومة" بشكل كبير وترك حزب الله بشكل خاص وحيدا في المواجهة وكانت النتائج التي يعلمها العالم.

بدون شك ان إيران اوجعت العدو الصهيوني في عمليتي الوعد الصادق 1 و 2, وهي ما زالت تؤلمه في الوعد الصادق 3 ، الا ان الاسئلة التي يتم سؤلها خلال هذه المواجهة، لماذا التردد، لماذا لا يتم شن غارات بمئات وربما الاف المسيرات والصواريخ البلاستية والفرط صوتية،. لماذا تتم الهجمات " بالتنقيط" ، لماذا لا يتم ترجمة التهديدات " مرتفعة السقوف" الى واقع حقيقي على الارض تماما كما يفعل العدو، خاصة وانه عدو لا يفهم الا لغة القوة والمزيد من القوة، علما بان عدوانه لن يتوقف الا اذا تم ضربه ضربات مؤلمة قاسية،قاتلة،مدمرة، أليمة، ضربات توقع اكبر قدر من الخسائر في كل شيء يمكن الوصول اليه لانه سيدرك حينئذ ان الامر ليس كما اعتقد وليس كما توقع او تخيل او ربما تمنى.

اخيرا نقول، اننا نكتب هذا الذي نكتب، لاننا نخشى على ايران ان تصبح مستباحة كما هو حال لبنان او سوريا او العراق او غزة، نكتب ما نكتب لاننا لا نريد انتكاسة جديدة للآمال المعقودة على ايران، نكتب وقلوبنا كما قلوب وضمائر كل الخيرين في هذا العالم ترنو الى إيران متمنين لها نصرا عزيزا مؤزرا في هذه المواجهة واي مواجهة قادمة مع قوى الشر والاستكبار في هذا العالم الظالم