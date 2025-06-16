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شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بالقتل العمد في نابلس
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- قبضت شرطة ضواحي القدس، اليوم الإثنين، على مطلوب صادر بحقه مذكرة إحضار من النيابة العامة في نابلس بتهم القتل العمد والشروع في القتل بالاشتراك وإلحاق الضرر بممتلكات الغير وحيازة سلاح ناري غير مرخص.
وقالت الشرطة في بيان، إنه ومن خلال المتابعات المستمرة لإدارات شرطة ضواحي القدس لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء، تم القبض على المتهم المذكور، مؤكدةً التحفظ عليه لإحالته لجهات الاختصاص.
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