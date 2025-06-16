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شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بالقتل العمد في نابلس

شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بالقتل العمد في نابلس

2025-06-16 03:10:48
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة -PNN- قبضت شرطة ضواحي القدس، اليوم الإثنين، على مطلوب صادر بحقه مذكرة إحضار من النيابة العامة في نابلس بتهم القتل العمد والشروع في القتل بالاشتراك وإلحاق الضرر بممتلكات الغير وحيازة سلاح ناري غير مرخص.

وقالت الشرطة في بيان، إنه ومن خلال المتابعات المستمرة لإدارات شرطة ضواحي القدس لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء، تم القبض على المتهم المذكور، مؤكدةً التحفظ عليه لإحالته لجهات الاختصاص.

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