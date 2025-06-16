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الاحتلال يقر بـ3 قتلى باستهداف إيران محطة تكرير نفط في حيفا

الاحتلال يقر بـ3 قتلى باستهداف إيران محطة تكرير نفط في حيفا

2025-06-16 03:10:48
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- سمحت "الرقابة العسكرية" الإسرائيلية، بنشر خبر إصابة محطة تكرير النفط في حيفا بصاروخ إيراني، فجر الاثنين.

وأعلنت في هذا السياق، وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، عن "مقتل 3 إسرائيليين باستهداف معامل تكرير البترول في خليج حيفا إثر سقوط صاروخ إيراني، وذلك بعدما كانوا مفقودين تحت الأنقاض".

واستهداف المصفاة في حيفا، جاء فجراً، حيث أطلقت إيران، رشقة صاروخية مستهدفة "تل أبيب" ومحيطها في الوسط، وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن عملية "الوعد الصادق 3" رداً على العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وسُجّل سقوط صواريخ في كلّ من حيفا و"تل أبيب".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، الاثنين، "مقتل 11 إسرائيلياً وجرح 287 في الهجوم الإيراني فجراً".

كما نقلت "وكالة تسنيم" عن حرس الثورة الإيرانية، أنّه "استخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عدداً أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة".

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