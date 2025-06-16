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إصابة طفلين برصاص الاحتلال في اليامون غرب جنين

إصابة طفلين برصاص الاحتلال في اليامون غرب جنين

2025-06-16 03:10:47
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين -PNN- أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة اليامون، غرب جنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في اليامون نقلت طفلين يبلغان من العمر 15 عاما إلى المستشفى، أحدهما أصيب بشظايا رصاص حي في رقبته والآخر أصيب بالرصاص الحي في الفخذ.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في محيط مسجد الأرقم وعدد من الشوارع، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، كما اقتحمت منزل المواطن غلبان فريحات وفتشته، وأغلقت محلا تجاريا وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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