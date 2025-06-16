56 شهيدا منذ الفجر.. استشهاد 5 مواطنين بنيران الاحتلال شمال غزة
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة عشرات آخرين، بعد أن استهدفهم الاحتلال بنيرانه أثناء انتظارهم للمساعدات في شمال غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 56 شهيدا بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات.
وذكرت مصادر طبية أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت إلى 338 شهيدا و2831 جريحا، منذ 27 أيار/ مايو الماضي.
وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مخزنا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 184 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
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