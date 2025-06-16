56 شهيدا منذ الفجر.. استشهاد 5 مواطنين بنيران الاحتلال شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أثناء انتظارهم للمساعدات في شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة عشرات آخرين، بعد أن استهدفهم الاحتلال بنيرانه أثناء انتظارهم للمساعدات في شمال غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 56 شهيدا بينهم 38 شهيدا من منتظري المساعدات.

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت إلى 338 شهيدا و2831 جريحا، منذ 27 أيار/ مايو الماضي.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مخزنا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 184 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.