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جميرا تحتفل باليوم العالمي للسلاحف البحرية بتحقيق إنجازات جديدة في الحفاظ على الحياة البحرية
(MENAFN- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 يونيو 2025: احتفالاً باليوم العالمي للسلاحف البحرية، أطلقت جميرا بحضور جمعٍ من الشخصيات الاجتماعية المرموقة والضيوف والشركاء 72 سلحفاة بحرية من نوع السلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء إلى موطنها الطبيعي بعد إعادة تأهيلها، ما يمثل إنجازاً جديداً لمشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف الذي أعاد أكثر من 2300 سلحفاة إلى البحر منذ إطلاقة في العام 2004.
وكان من بين السلاحف التي تم إطلاقها سلحفاة ذكر اسمه "نجيب"، ويبلغ وزنه 80 كيلوغراماً تم إنقاذه في ديسمبر 2024، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في الزعانف الأمامية. وقد تم تركيب جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية لنجيب وسلحفاة أخرى، ما يتيح لفريق مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف متابعة وترصد تحركاتها بعد إطلاقها. وفي تجربة سابقة، وصلت سلحفاة خضراء ذكر مماثلة في الحجم إلى مواقع التعشيش في سلطنة عُمان بعد إطلاقها. ويُعد السلحفاة نجيب من السلاحف التي استعادت عافيتها بفضل الرعاية التي يقدمها مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف والذي يتخذ من جميرا برج العرب وجميرا النسيم مقراً له. وتمثل عمليات الإطلاق إحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الخليج العربي.
حقق مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحف هذا العام إنجازاً نوعياً في مجال الحفاظ على الحياة البحرية، بعد إنقاذ سلحفاة صغيرة من نوع السلاحف ضخمة الرأس – وهو نوع لا يُعرف عنه التعشيش في الخليج العربي. ويُعد هذا اكتشافاً علمياً مهماً في المنطقة، حيث لم تُسجل من قبل أي حالات تعشيش لهذا النوع في الخليج، وفقاً لخبراء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمنظمات الإقليمية. وبخلاف بقية السلاحف التي أُعيد إطلاقها، لا تزال هذه السلحفاة تحت الرعاية، تمهيداً لإطلاقها في بيئتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. ويأتي إنقاذها بعد إنجاز آخر تحقق في عام 2024، تمثل في العثور على عش لسلحفاة خضراء في أبوظبي للمرة الأولى، ما يعكس تنامى أهمية المنطقة في جهود الحفاظ على البيئة البحرية عالمياً.
وفي معرض تعليقها على هذا الحدث، قالت باربرا لانج لينتون، مدير الأكواريوم في جميرا برج العرب ورئيس مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف: "كانت لحظة مميزة لفريقنا وخطوة مهمة في فهمنا للسلاحف البحرية في الخليج". وأضافت: "تُعد السلاحف البحرية من الكائنات التي تتطلب عناية ودراسة دقيقة، نظراً لبنية أجسامها المعقّدة وسلوكها غير النمطي. ومن هنا تبرز أهمية تكثيف الأبحاث لفهم أنماط هجرتها وسلوكها خلال فترات التعشيش. فكل اكتشاف يسهم في تعميق معرفتنا بدورة حياتها، ويزوّدنا بالأسس العلمية لوضع آليات حماية فعّالة في منطقة الخليج، بما يدعم استمرارية الجهود البيئية المبذولة ويوجهها نحو نتائج ملموسة".
احتفاءً باليوم العالمي للسلاحف البحرية، نظّمت جميرا مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على مبادراتها في حماية الحياة البحرية، حيث استضاف منتجع جميرا جزيرة السعديات، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، فعالية لإطلاق 135 سلحفاة بحرية على شاطئ المنتجع. وفي بالي، شهد ضيوف جميرا بالي إطلاق سلاحف حديثة الفقس إلى بيئتها الطبيعية، ضمن شراكة طويلة الأجل مع هيئة السياحة البيئية في بالي. كما تضمنت الفعالية برنامجاً تعليمياً تفاعلياً ركز على حماية السلاحف البحرية والتنوع البيولوجي البحري، بهدف رفع الوعي بالحفاظ على المحيطات وتشجيع أساليب السفر المسؤولة.
وتعمل جميرا على توسيع مبادراتها لحماية البيئة البحرية، إضافة إلى جهودها لإعادة تأهيل السلاحف، من خلال مشاريع استعادة الشعاب المرجانية والتي تندرج ضمن جهود "الحفاظ على البيئة" في استراتيجية الاستدامة التي تتبعها جميرا. وأصبحت الحضانة المرجانية الجديدة في بحيرة السلاحف في جميرا النسيم مفتوحة أمام الزوار، وأُضيفت إلى الأنشطة التعليمية اليومية. ويتعاون فريق جميرا مع مؤسسة "أوشن ريفايف" المتخصصة في استعادة الأنظمة البيئية، لدراسة واختبار تقنيات جديدة تساعد على تنمية الشعاب المرجانية وإعادتها إلى البحر. وتم إنتاج أكثر من 1,400 قطعة مرجانية، نُقل منها أكثر من 300 قطعة إلى البحر.
وفي دبي، تواصل جميرا دعم مشروع "مشدّ دبي"، أحد أكبر مشاريع الشعاب المرجانية الاصطناعية في العالم، والمصمم خصيصاً لنشر الشعاب المرجانية وتعزيز التنوع البيولوجي وحماية الأنظمة البيئية الساحلية في الإمارة. وتجسد المبادرة التي تتواصل على مدار ثلاث سنوات التزام دبي بالحفاظ على الحياة البحرية من خلال نشر أكثر من 20,000 وحدة من الشعاب المرجانية على مساحة 600 كيلومتر مربع، بهدف استعادة الموائل البحرية المحلية وتعزيز نمو الشعاب المرجانية، ما يسهم في الحفاظ على الحياة البحرية. وتشارك جميرا في أعمال تقسيم المستعمرات المرجانية في بحيرة السلاحف في جميرا النسيم، حيث يتم تثبيت القطع المرجانية الصغيرة – المعروفة باسم "frags" – على أقراص دائرية تُعرف بـ'كعكات المرجان'، لتسهيل متابعة نموها بطريقة منظمة وسلسة. وحتى اليوم، تم إنتاج أكثر من 3,000 قطعة مرجانية، ما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في استعادة الشعاب المرجانية المحلية وتعزيز قدرتها على النمو.
وتواصل جميرا التزامها بالحفاظ على الحياة البحرية عبر فنادقها ومنتجعاتها حول العالم، من خلال إطلاق المبادرات في منتجعاتها في تنزانيا وجزر المالديف. ويتعاون فريق العمل في منتجع جميرا جزيرة ثاندا مع مؤسستي الحيوانات البحرية الضخمة (MMF) و"سي سينس" المحليتين لحماية أسماك قرش الحوت والسلاحف المهددة بالانقراض، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في برامج التوعية والتدريب على جهود الحفاظ على البيئة. أما في جزر المالديف، فيشارك ضيوف منتجع جميرا جزيرة أولهاهالي في ترميم الشعاب المرجانية دعماً لجهود تجديد الموائل البحرية الغنية المحيطة بالمنتجع.
تعكس الجهود المشتركة التزام جميرا الكبير بالاستدامة وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية المسؤولة. ومن خلال مبادرات عملية تشمل إطلاق السلاحف إلى بيئتها الطبيعية، وزراعة الشعاب المرجانية، وتعريف الضيوف بمبادرات الحماية البحرية، تواصل جميرا دورها الفاعل في صون الأنظمة البيئية المحيطة بفنادقها ومنتجعاتها، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية.
وكان من بين السلاحف التي تم إطلاقها سلحفاة ذكر اسمه "نجيب"، ويبلغ وزنه 80 كيلوغراماً تم إنقاذه في ديسمبر 2024، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في الزعانف الأمامية. وقد تم تركيب جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية لنجيب وسلحفاة أخرى، ما يتيح لفريق مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف متابعة وترصد تحركاتها بعد إطلاقها. وفي تجربة سابقة، وصلت سلحفاة خضراء ذكر مماثلة في الحجم إلى مواقع التعشيش في سلطنة عُمان بعد إطلاقها. ويُعد السلحفاة نجيب من السلاحف التي استعادت عافيتها بفضل الرعاية التي يقدمها مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف والذي يتخذ من جميرا برج العرب وجميرا النسيم مقراً له. وتمثل عمليات الإطلاق إحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى حماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الخليج العربي.
حقق مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحف هذا العام إنجازاً نوعياً في مجال الحفاظ على الحياة البحرية، بعد إنقاذ سلحفاة صغيرة من نوع السلاحف ضخمة الرأس – وهو نوع لا يُعرف عنه التعشيش في الخليج العربي. ويُعد هذا اكتشافاً علمياً مهماً في المنطقة، حيث لم تُسجل من قبل أي حالات تعشيش لهذا النوع في الخليج، وفقاً لخبراء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمنظمات الإقليمية. وبخلاف بقية السلاحف التي أُعيد إطلاقها، لا تزال هذه السلحفاة تحت الرعاية، تمهيداً لإطلاقها في بيئتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. ويأتي إنقاذها بعد إنجاز آخر تحقق في عام 2024، تمثل في العثور على عش لسلحفاة خضراء في أبوظبي للمرة الأولى، ما يعكس تنامى أهمية المنطقة في جهود الحفاظ على البيئة البحرية عالمياً.
وفي معرض تعليقها على هذا الحدث، قالت باربرا لانج لينتون، مدير الأكواريوم في جميرا برج العرب ورئيس مشروع دُبي لإعادة تأهيل السلاحِف: "كانت لحظة مميزة لفريقنا وخطوة مهمة في فهمنا للسلاحف البحرية في الخليج". وأضافت: "تُعد السلاحف البحرية من الكائنات التي تتطلب عناية ودراسة دقيقة، نظراً لبنية أجسامها المعقّدة وسلوكها غير النمطي. ومن هنا تبرز أهمية تكثيف الأبحاث لفهم أنماط هجرتها وسلوكها خلال فترات التعشيش. فكل اكتشاف يسهم في تعميق معرفتنا بدورة حياتها، ويزوّدنا بالأسس العلمية لوضع آليات حماية فعّالة في منطقة الخليج، بما يدعم استمرارية الجهود البيئية المبذولة ويوجهها نحو نتائج ملموسة".
احتفاءً باليوم العالمي للسلاحف البحرية، نظّمت جميرا مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على مبادراتها في حماية الحياة البحرية، حيث استضاف منتجع جميرا جزيرة السعديات، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، فعالية لإطلاق 135 سلحفاة بحرية على شاطئ المنتجع. وفي بالي، شهد ضيوف جميرا بالي إطلاق سلاحف حديثة الفقس إلى بيئتها الطبيعية، ضمن شراكة طويلة الأجل مع هيئة السياحة البيئية في بالي. كما تضمنت الفعالية برنامجاً تعليمياً تفاعلياً ركز على حماية السلاحف البحرية والتنوع البيولوجي البحري، بهدف رفع الوعي بالحفاظ على المحيطات وتشجيع أساليب السفر المسؤولة.
وتعمل جميرا على توسيع مبادراتها لحماية البيئة البحرية، إضافة إلى جهودها لإعادة تأهيل السلاحف، من خلال مشاريع استعادة الشعاب المرجانية والتي تندرج ضمن جهود "الحفاظ على البيئة" في استراتيجية الاستدامة التي تتبعها جميرا. وأصبحت الحضانة المرجانية الجديدة في بحيرة السلاحف في جميرا النسيم مفتوحة أمام الزوار، وأُضيفت إلى الأنشطة التعليمية اليومية. ويتعاون فريق جميرا مع مؤسسة "أوشن ريفايف" المتخصصة في استعادة الأنظمة البيئية، لدراسة واختبار تقنيات جديدة تساعد على تنمية الشعاب المرجانية وإعادتها إلى البحر. وتم إنتاج أكثر من 1,400 قطعة مرجانية، نُقل منها أكثر من 300 قطعة إلى البحر.
وفي دبي، تواصل جميرا دعم مشروع "مشدّ دبي"، أحد أكبر مشاريع الشعاب المرجانية الاصطناعية في العالم، والمصمم خصيصاً لنشر الشعاب المرجانية وتعزيز التنوع البيولوجي وحماية الأنظمة البيئية الساحلية في الإمارة. وتجسد المبادرة التي تتواصل على مدار ثلاث سنوات التزام دبي بالحفاظ على الحياة البحرية من خلال نشر أكثر من 20,000 وحدة من الشعاب المرجانية على مساحة 600 كيلومتر مربع، بهدف استعادة الموائل البحرية المحلية وتعزيز نمو الشعاب المرجانية، ما يسهم في الحفاظ على الحياة البحرية. وتشارك جميرا في أعمال تقسيم المستعمرات المرجانية في بحيرة السلاحف في جميرا النسيم، حيث يتم تثبيت القطع المرجانية الصغيرة – المعروفة باسم "frags" – على أقراص دائرية تُعرف بـ'كعكات المرجان'، لتسهيل متابعة نموها بطريقة منظمة وسلسة. وحتى اليوم، تم إنتاج أكثر من 3,000 قطعة مرجانية، ما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في استعادة الشعاب المرجانية المحلية وتعزيز قدرتها على النمو.
وتواصل جميرا التزامها بالحفاظ على الحياة البحرية عبر فنادقها ومنتجعاتها حول العالم، من خلال إطلاق المبادرات في منتجعاتها في تنزانيا وجزر المالديف. ويتعاون فريق العمل في منتجع جميرا جزيرة ثاندا مع مؤسستي الحيوانات البحرية الضخمة (MMF) و"سي سينس" المحليتين لحماية أسماك قرش الحوت والسلاحف المهددة بالانقراض، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في برامج التوعية والتدريب على جهود الحفاظ على البيئة. أما في جزر المالديف، فيشارك ضيوف منتجع جميرا جزيرة أولهاهالي في ترميم الشعاب المرجانية دعماً لجهود تجديد الموائل البحرية الغنية المحيطة بالمنتجع.
تعكس الجهود المشتركة التزام جميرا الكبير بالاستدامة وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية المسؤولة. ومن خلال مبادرات عملية تشمل إطلاق السلاحف إلى بيئتها الطبيعية، وزراعة الشعاب المرجانية، وتعريف الضيوف بمبادرات الحماية البحرية، تواصل جميرا دورها الفاعل في صون الأنظمة البيئية المحيطة بفنادقها ومنتجعاتها، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية.
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