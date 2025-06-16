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مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025
(MENAFN- bursonglobal) الإمارات العربية المتحدة – دبي، 16 يناير 2025:
عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر المؤسسة بدبي، لمناقشة مجموعة من البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى مواصلة تعزيز جودة الأداء المؤسسي واستدامة خدمات الرعاية الصحية في الدولة.
وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من المحاور، أبرزها الاطلاع على الأداء المالي للمؤسسة للربع الأول من عام 2025، حيث قدّم مدير إدارة المالية والميزانية في المؤسسة عرضاً شاملاً عن أبرز المؤشرات المالية والنتائج التشغيلية، مؤكداً على تحقيق مستويات أداء مستقرة تعكس كفاءة التخطيط المالي والإداري.
كما استعرض المجلس توصيات لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين، وبحث آليات تفعيل تلك التوصيات ضمن منظومة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل المخاطر المؤسسية، إضافة إلى مناقشة مستجدات المشاريع التحولية وخطط التطوير المستقبلية، وذلك في ضوء أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
ويواصل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عقد اجتماعاته الدورية حرصاً على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وضمان الحوكمة الفعالة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي ويرسخ مكانة دولة الإمارات في المؤشرات الصحية العالمية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071.
عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر المؤسسة بدبي، لمناقشة مجموعة من البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى مواصلة تعزيز جودة الأداء المؤسسي واستدامة خدمات الرعاية الصحية في الدولة.
وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من المحاور، أبرزها الاطلاع على الأداء المالي للمؤسسة للربع الأول من عام 2025، حيث قدّم مدير إدارة المالية والميزانية في المؤسسة عرضاً شاملاً عن أبرز المؤشرات المالية والنتائج التشغيلية، مؤكداً على تحقيق مستويات أداء مستقرة تعكس كفاءة التخطيط المالي والإداري.
كما استعرض المجلس توصيات لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين، وبحث آليات تفعيل تلك التوصيات ضمن منظومة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل المخاطر المؤسسية، إضافة إلى مناقشة مستجدات المشاريع التحولية وخطط التطوير المستقبلية، وذلك في ضوء أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
ويواصل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عقد اجتماعاته الدورية حرصاً على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وضمان الحوكمة الفعالة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي ويرسخ مكانة دولة الإمارات في المؤشرات الصحية العالمية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071.
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