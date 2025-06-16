403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الخطوط الجوية التركية وطيران آيسلندا تُوسعان شراكتهما باتفاقية الرمز المشترك
(MENAFN- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، وشركة طيران آيسلندا، عن توسيع نطاق شراكتهما الحالية في اتفاقية الرمز المشترك، وذلك خلال الاجتماع السنوي العام الحادي والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) في نيودلهي بالهند. ليمثل هذا التوسع خطوةً مهمةً في تعزيز الربط بين منطقتين محوريتين تقعان عند تقاطع القارات والمحيطات.
ومنذ بدء الشراكة بينهما في يونيو 2023، تعاونت الناقلتان الوطنيتان (الخطوط الجوية التركية، وطيران آيسلندا) بموجب اتفاقية الرمز المشترك، لتوفير خيارات سفر أكثر سلاسة للمسافرين. وبناءً على هذا التعاون، ستُقوم طيران آيسلندا بتسيير رحلات مباشرة بين ريكيافيك وإسطنبول، ابتداءً من 5 سبتمبر 2025، مرتين أسبوعيًا خلال فصل الشتاء. وستُدمج هذه الرحلات الجديدة في نطاق الاتفاقية، مما يسمح للخطوط الجوية التركية بوضع رمزها التسويقي على عمليات الناقل الوطني لآيسلندا.
في المقابل، ستضع طيران آيسلندا رمزها التسويقي على رحلات مختارة للخطوط الجوية التركية خارج إسطنبول، تغطي وجهات في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ليسهم هذا التكامل الموسع في ربط شبكة طيران آيسلندا عبر الأطلسي بالشبكة العالمية للخطوط الجوية التركية عبر قارات متعددة، مما يتيح فرصًا جديدة لسفر الأعمال والترفيه على حد سواء.
وتعليقًا على التوسع في الشراكة، صرّح بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، قائلاً: "يتجاوز هذا التعاون كونه شراكة تجارية، بل يمثل تكاملًا استراتيجيًا بين شركتين موثوقتين. ومن خلال إطلاق رحلات مباشرة بين ريكيافيك وإسطنبول ودمج شبكاتنا، نفتح الباب أمام تدفقات جديدة في حركة النقل الجوي وخيارات الربط بين أيسلندا وتركيا وخارجها".
من جانبه، علّق بوجي نيلز بوجاسون، الرئيس التنفيذي لشركة آيسلندا للطيران، قائلاً: " إن تعزيز الشراكة مع الخطوط الجوية التركية سيوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وتواصلاً عبر شبكتينا المشتركتين. ويعكس توسيع شراكتنا بالرمز المشترك إلى وجهات متعددة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا التزامنا المشترك بتقديم خدمة متميزة، وبناء شبكة عالمية أقوى، وفتح آفاق جديدة للنمو".
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون المُعزز في تعزيز السياحة والتجارة بين تركيا وأيسلندا إلى جانب دعم الاتصال العالمي من خلال واحدة من أكثر شبكات الطيران شمولاً في أوروبا.
ومنذ بدء الشراكة بينهما في يونيو 2023، تعاونت الناقلتان الوطنيتان (الخطوط الجوية التركية، وطيران آيسلندا) بموجب اتفاقية الرمز المشترك، لتوفير خيارات سفر أكثر سلاسة للمسافرين. وبناءً على هذا التعاون، ستُقوم طيران آيسلندا بتسيير رحلات مباشرة بين ريكيافيك وإسطنبول، ابتداءً من 5 سبتمبر 2025، مرتين أسبوعيًا خلال فصل الشتاء. وستُدمج هذه الرحلات الجديدة في نطاق الاتفاقية، مما يسمح للخطوط الجوية التركية بوضع رمزها التسويقي على عمليات الناقل الوطني لآيسلندا.
في المقابل، ستضع طيران آيسلندا رمزها التسويقي على رحلات مختارة للخطوط الجوية التركية خارج إسطنبول، تغطي وجهات في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. ليسهم هذا التكامل الموسع في ربط شبكة طيران آيسلندا عبر الأطلسي بالشبكة العالمية للخطوط الجوية التركية عبر قارات متعددة، مما يتيح فرصًا جديدة لسفر الأعمال والترفيه على حد سواء.
وتعليقًا على التوسع في الشراكة، صرّح بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، قائلاً: "يتجاوز هذا التعاون كونه شراكة تجارية، بل يمثل تكاملًا استراتيجيًا بين شركتين موثوقتين. ومن خلال إطلاق رحلات مباشرة بين ريكيافيك وإسطنبول ودمج شبكاتنا، نفتح الباب أمام تدفقات جديدة في حركة النقل الجوي وخيارات الربط بين أيسلندا وتركيا وخارجها".
من جانبه، علّق بوجي نيلز بوجاسون، الرئيس التنفيذي لشركة آيسلندا للطيران، قائلاً: " إن تعزيز الشراكة مع الخطوط الجوية التركية سيوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وتواصلاً عبر شبكتينا المشتركتين. ويعكس توسيع شراكتنا بالرمز المشترك إلى وجهات متعددة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا التزامنا المشترك بتقديم خدمة متميزة، وبناء شبكة عالمية أقوى، وفتح آفاق جديدة للنمو".
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون المُعزز في تعزيز السياحة والتجارة بين تركيا وأيسلندا إلى جانب دعم الاتصال العالمي من خلال واحدة من أكثر شبكات الطيران شمولاً في أوروبا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
هل تدخل الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
هل تعرض ترمب للخديعة من قبل نتنياهو؟
ترمب: من الممكن أن نتدخل لمساعدة إسرائيل
سوني توسع مجموعتها من شاشات LED بإطلاق سلسلة شاشات Crystal LED CAPRI
أردوغان يعرض على ترمب الوساطة لحل النزاع النووي الإيراني
ثاندر تطلق منصة Thndr Trader للمستثمرين المحترفين اليوم