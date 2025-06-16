  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

2025-06-16 08:26:46
(MENAFN- Your Mind Media ) وحول النظرة المستقبلية للأسواق، من المتوقع أن تهيمن مشاعر الحذر على أداء المتداولين، لا سيما مع اقتراب صدور بيانات مبيعات التجزئة ومطالبات إعانة البطالة هذا الأسبوع، في وقت يترقب فيه السوق قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

MENAFN16062025006667014463ID1109679944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث