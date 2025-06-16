انتخاب د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم الإدارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حققت مملكة البحرين إنجازًا جديدًا، وذلك بانتخاب د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، تقديرًا لإسهاماتها الملموسة في مجالات الإدارة العامة والتطوير المؤسسي، ودورها المؤثر في دعم المبادرات المعززة للحوكمة والتميز المؤسسي.

ويأتي انتخاب د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة لهذا المنصب الرفيع تأكيدًا للمكانة المرموقة لمملكة البحرين في المحافل الدولية، وما تزخر به من كفاءات وطنية تحظى بتقدير كبير على الصعيد الدولي.

وبهذه المناسبة، أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن هذا الإنجاز يعكس ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز تقدم مملكة البحرين على سلم التنافسية العالمية وما تحققه من تقدم وتطور في مجال الإدارة العامة وترسيخ مكانتها على خارطة التنمية الإدارية، في ظل رؤية شاملة وطموحة لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن؛ وضمان الارتقاء الدائم بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، ورفع كفاءة الموارد المتاحة للأجيال القادمة.

وقالت إن انتخابها لعضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات البحرينية، وما تتسم به من قدرة وكفاءة، وما لها من حضور بارز ومؤثر على الصعيد الدولي، مؤكدة أن تواجد مملكة البحرين بعضوية هذا المعهد يمثل دعمًا مهمًا ودفعة للجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الإدارة العامة في مملكة البحرين، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وقنوات التواصل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإدارية العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية لمملكة البحرين ضمن منظومة العمل الإداري العالمي.

وتأسس المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، في عام 1930 وتغطي فروعه وأنشطته قارة أوروبا وآسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليَا، وتشمل عضويته دولًا وأجهزة حكومية ومؤسسات أكاديمية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات السياسات العامة والتخطيط المؤسسي.