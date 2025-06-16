انتخاب د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم الإدارية

انتخاب د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة عضوًا في مجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم الإدارية
ويأتي انتخاب د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة لهذا المنصب الرفيع تأكيدًا للمكانة المرموقة لمملكة البحرين في المحافل الدولية، وما تزخر به من كفاءات وطنية تحظى بتقدير كبير على الصعيد الدولي.
وبهذه المناسبة، أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن هذا الإنجاز يعكس ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز تقدم مملكة البحرين على سلم التنافسية العالمية وما تحققه من تقدم وتطور في مجال الإدارة العامة وترسيخ مكانتها على خارطة التنمية الإدارية، في ظل رؤية شاملة وطموحة لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن؛ وضمان الارتقاء الدائم بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، ورفع كفاءة الموارد المتاحة للأجيال القادمة.
وقالت إن انتخابها لعضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات البحرينية، وما تتسم به من قدرة وكفاءة، وما لها من حضور بارز ومؤثر على الصعيد الدولي، مؤكدة أن تواجد مملكة البحرين بعضوية هذا المعهد يمثل دعمًا مهمًا ودفعة للجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الإدارة العامة في مملكة البحرين، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وقنوات التواصل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإدارية العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية لمملكة البحرين ضمن منظومة العمل الإداري العالمي.
وتأسس المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، في عام 1930 وتغطي فروعه وأنشطته قارة أوروبا وآسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليَا، وتشمل عضويته دولًا وأجهزة حكومية ومؤسسات أكاديمية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات السياسات العامة والتخطيط المؤسسي.
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