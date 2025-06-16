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وزيرة شؤون الشباب: مواصلة تعزيز دور مراكز تمكين الشباب كحواضن فكرية ومهارية

وزيرة شؤون الشباب: مواصلة تعزيز دور مراكز تمكين الشباب كحواضن فكرية ومهارية

2025-06-16 08:10:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تعزيز دور مراكز تمكين الشباب في مختلف محافظات مملكة البحرين، عبر دعمها المتواصل وتمكينها من تقديم بيئات حيوية وجاذبة للشباب، وتوفر لهم مساحات مثالية لنموهم الفكري والثقافي والمهاري، بما يسهم في إطلاق طاقاتهم واستثمارها بالشكل الأمثل في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى مركز تمكين شباب القريّة، بحضور الدكتور منير إبراهيم سرور عضو مجلس النواب ممثل الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، والسيد محمد رضا عيسى رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز، ودورها في دعم فئة الشباب، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم المتنوعة.

وأثناء جولتها في مرافق المركز، اطلعت وزيرة شؤون الشباب على مجموعة من الأعمال الفنية والمنتجات الإبداعية التي أنجزها الشباب ضمن المبادرات والفعاليات المقامة في المركز، مشيدة بالمستوى الفني العالي والابتكارات التي تظهر طموحات شبابية واعدة وقدرات متميزة تستحق الرعاية والدعم.

وأعربت وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها للجهود النوعية التي يبذلها مجلس إدارة المركز، مشيدة بما يقدمه من مبادرات فاعلة تسهم في احتضان الشباب وتوجيه طاقاتهم بالشكل الصحيح، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز من فرصهم في الريادة والتميز، مؤكدةً حرص الوزارة على مواصلة تقديم الدعم للمراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة، وطرح برامج ومبادرات شاملة تتماشى مع أولوياتهم وتخدم رؤيتهم المستقبلية، بما يسهم في صناعة جيل شاب واعٍ، متمكن، وقادر على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعه.

وفي ختام الزيارة، كرّمت وزيرة شؤون الشباب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز تمكين شباب القريّة، إلى جانب مجموعة من الشباب المتميزين في مجالات متنوعة، وكذلك تكريم المشاركين في دورة الرسم والألعاب الإلكترونية وفريق كرة القدم للناشئين، وذلك تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم وإبداعهم المتواصل.

من جهته، عبّر محمد رضا عيسى رئيس مركز شباب تمكين القريّة، عن بالغ شكره وامتنانه لوزيرة شؤون الشباب على زيارتها للمركز، التي تعكس اهتمامًا مباشرًا منها بتعزيز دور المراكز الشبابية وتعظيم دورهم الوطني، مؤكدًا حرص المركز على تقديم برامج نوعية ومبادرات مبتكرة تسهم في احتضان الشباب، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية الشاملة.

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