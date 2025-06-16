وزيرة شؤون الشباب: مواصلة تعزيز دور مراكز تمكين الشباب كحواضن فكرية ومهارية

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وزيرة شؤون الشباب: مواصلة تعزيز دور مراكز تمكين الشباب كحواضن فكرية ومهارية
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تعزيز دور مراكز تمكين الشباب في مختلف محافظات مملكة البحرين، عبر دعمها المتواصل وتمكينها من تقديم بيئات حيوية وجاذبة للشباب، وتوفر لهم مساحات مثالية لنموهم الفكري والثقافي والمهاري، بما يسهم في إطلاق طاقاتهم واستثمارها بالشكل الأمثل في خدمة مجتمعهم ووطنهم.
جاء ذلك خلال زيارتها إلى مركز تمكين شباب القريّة، بحضور الدكتور منير إبراهيم سرور عضو مجلس النواب ممثل الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، والسيد محمد رضا عيسى رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز، ودورها في دعم فئة الشباب، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم المتنوعة.
وأثناء جولتها في مرافق المركز، اطلعت وزيرة شؤون الشباب على مجموعة من الأعمال الفنية والمنتجات الإبداعية التي أنجزها الشباب ضمن المبادرات والفعاليات المقامة في المركز، مشيدة بالمستوى الفني العالي والابتكارات التي تظهر طموحات شبابية واعدة وقدرات متميزة تستحق الرعاية والدعم.
وأعربت وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها للجهود النوعية التي يبذلها مجلس إدارة المركز، مشيدة بما يقدمه من مبادرات فاعلة تسهم في احتضان الشباب وتوجيه طاقاتهم بالشكل الصحيح، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز من فرصهم في الريادة والتميز، مؤكدةً حرص الوزارة على مواصلة تقديم الدعم للمراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة، وطرح برامج ومبادرات شاملة تتماشى مع أولوياتهم وتخدم رؤيتهم المستقبلية، بما يسهم في صناعة جيل شاب واعٍ، متمكن، وقادر على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعه.
وفي ختام الزيارة، كرّمت وزيرة شؤون الشباب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز تمكين شباب القريّة، إلى جانب مجموعة من الشباب المتميزين في مجالات متنوعة، وكذلك تكريم المشاركين في دورة الرسم والألعاب الإلكترونية وفريق كرة القدم للناشئين، وذلك تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم وإبداعهم المتواصل.
من جهته، عبّر محمد رضا عيسى رئيس مركز شباب تمكين القريّة، عن بالغ شكره وامتنانه لوزيرة شؤون الشباب على زيارتها للمركز، التي تعكس اهتمامًا مباشرًا منها بتعزيز دور المراكز الشبابية وتعظيم دورهم الوطني، مؤكدًا حرص المركز على تقديم برامج نوعية ومبادرات مبتكرة تسهم في احتضان الشباب، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية الشاملة.
جاء ذلك خلال زيارتها إلى مركز تمكين شباب القريّة، بحضور الدكتور منير إبراهيم سرور عضو مجلس النواب ممثل الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، والسيد محمد رضا عيسى رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز، ودورها في دعم فئة الشباب، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم المتنوعة.
وأثناء جولتها في مرافق المركز، اطلعت وزيرة شؤون الشباب على مجموعة من الأعمال الفنية والمنتجات الإبداعية التي أنجزها الشباب ضمن المبادرات والفعاليات المقامة في المركز، مشيدة بالمستوى الفني العالي والابتكارات التي تظهر طموحات شبابية واعدة وقدرات متميزة تستحق الرعاية والدعم.
وأعربت وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها للجهود النوعية التي يبذلها مجلس إدارة المركز، مشيدة بما يقدمه من مبادرات فاعلة تسهم في احتضان الشباب وتوجيه طاقاتهم بالشكل الصحيح، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز من فرصهم في الريادة والتميز، مؤكدةً حرص الوزارة على مواصلة تقديم الدعم للمراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة، وطرح برامج ومبادرات شاملة تتماشى مع أولوياتهم وتخدم رؤيتهم المستقبلية، بما يسهم في صناعة جيل شاب واعٍ، متمكن، وقادر على قيادة التغيير الإيجابي في مجتمعه.
وفي ختام الزيارة، كرّمت وزيرة شؤون الشباب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز تمكين شباب القريّة، إلى جانب مجموعة من الشباب المتميزين في مجالات متنوعة، وكذلك تكريم المشاركين في دورة الرسم والألعاب الإلكترونية وفريق كرة القدم للناشئين، وذلك تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم وإبداعهم المتواصل.
من جهته، عبّر محمد رضا عيسى رئيس مركز شباب تمكين القريّة، عن بالغ شكره وامتنانه لوزيرة شؤون الشباب على زيارتها للمركز، التي تعكس اهتمامًا مباشرًا منها بتعزيز دور المراكز الشبابية وتعظيم دورهم الوطني، مؤكدًا حرص المركز على تقديم برامج نوعية ومبادرات مبتكرة تسهم في احتضان الشباب، وتنمية مهاراتهم، وبناء قدراتهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية الشاملة.
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